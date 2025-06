Carter confirma que “lo más probable” es que sea candidato a senador: “Es lo que quiero”

El exalcalde se refirió en CNN Prime al respaldo que entregó a la candidatura de José Antonio Kast, sumándose a su equipo, además de cuáles son sus opciones en cuanto a una carrera senatorial.

A comienzos de abril el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, advirtió a su sector que había fecha límite para alcanzar un acuerdo para concretar unas primarias en Chile Vamos. Pasaron los días y dicho acuerdo no tuvo resultados.

Dos meses después, Carter apareció en punto de prensa junto al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, para anunciar que se sumaría a su campaña.

Sobre esta decisión y el rol que cumplirá en el comando habló el ex jefe comunal en CNN Prime, además de sus comentarios sobre la campaña que sostiene Evelyn Matthei, quien de todas formas será rival de Kast en la primera vuelta de noviembre.

En ese sentido, Carter expresó ver en Kast las cualidades para concretar los cambios en materia de seguridad que requiere el estado actual de la crisis en nuestro país, sin desmerecer las características de Matthei. “Creo que Kast es mejor que Evelyn”, afirmó, descartando que se sume ahora a este proyecto por los más recientes resultados en las encuestas de opinión.

Con todo, el exalcalde cree que en Chile Vamos existen arrepentidos por no haber concretado unas primarias, dado que estas, “cuando se hacen bien, permiten una discusión fraterna, que puede tener altibajos, pero que quien gana, gana la legitimidad democrática, tiene exposición mediática revelante”.

“Es un episodio superado”, agregó.

Sobre los dos meses que se tomó para adoptar una decisión, Carter señaló que tuvo un elemento “muy personal” a la vista: “No creo que la política sea sin llorar. En la política se llora. Y si bien yo no lloré en esta ocasión, me dio mucha pena lo que ocurrió porque entendí que era una ruptura con lo que era mi familia. Buena parte de mis amigos están ahí”.

Por otro lado, reconoció que desde Chile Vamos hicieron unos últimos intentos, “un esfuerzo muy generoso”, por retenerlo en el sector mediante una candidatura senatorial que habría sido por Valparaíso.

De todas formas, expresó que “lo más probable” es que sea candidato al Senado. “Es lo que quiero”, agregó, señalando que por el momento no se sumará al Partido Republicano.

Baja de Matthei y subida de Kast

En cuanto a los resultados de la última Cadem, donde Kast por primera vez supera a Matthei en las preferencias por un punto porcentual, Carter afirmó que si bien ve bien a la exalcaldesa, reconoce que hay cosas que él no habría hecho.

“Hay cosas que yo no habría hecho. El tema de los derechos humanos respecto de los muertos del año 73, estoy seguro que ella no piensa que eran inevitables en términos de que no le importaban. Trató de explicar probablemente que cuando se llega a un nivel de violencia como el que vivíamos en los años 70 estas tragedias tienden a ocurrir, pero es tan brutal el dolor de las víctimas que hay que tener cuidado con las formas”, dijo.

Asimismo, encontró “simpático” el emplazamiento y llamado a que se quedara callada que hizo Matthei a la vocera subrogante, Aisén Etcheverry, con la única salvedad de que tendría cuidado con esas actitudes sobre todo porque desde la vereda del frente esperan calificarla de que “pierde el control”.