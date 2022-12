Ante la propuesta presentada por Amarillos para habilitar un nuevo proceso constituyente, la ministra del Interior aseguró en Tolerancia Cero que "si expertos es una fórmula tan mágica, entonces, ¿por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos? ¿Por qué no reemplazamos el Ejecutivo, que elige ese mismo pueblo del que tanto desconfía Amarillos, por, no sé, una licitación del mejor experto?".