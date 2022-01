En entrevista con CNN Chile, el decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Clínica Los Andes, Carlos Pérez, analizó la situación actual de la crisis sanitaria en torno al avance de la variante Ómicron, que ya suma más de 300 casos.

El profesional manifestó que más allá de lo que se pueda observar en otro países sobre los efectos de la variante, “no es completamente extrapolable lo que está sucediendo en otros lugares del mundo (…), aunque sin duda que vamos a tener un aumento de casos, pero no llegando a niveles de variante Delta“, principalmente por el avance en la vacunación con dosis de refuerzo.

Respecto a la inoculación con una cuarta dosis, Pérez cree que “en este momento está recomendada” pese a que la evidencia sobre la aplicación “no es muy robusta”, no obstante, proyectó que “lo más probable es que esto sea una decisión acertada”.

La secuenciación genómica es el mecanismo que detecta la presencia de variantes en un contagio con COVID-19 y, en esa línea, el especialista indicó que la meta sería lograr secuenciar no necesariamente al 100% de casos, sino un porcentaje significativo para “extrapolarlos” de los demás. “Hay que inyectar un poco más de recursos”, cuestionó.

“Si este virus llegará a ser el predominante, no surgen nuevas variantes con otras características –es poco probable que puedan seguir surgiendo– y este virus se estabiliza de esta manera, podría transformarse en una enfermedad más bien de carácter endémico“, puntualizó.

Consultado por la situación de aquellos pacientes con otras patologías que han sido postergados por priorización de casos COVID-19, manifestó que “lo más importante es optimizar los recursos y usarlos de la mejor manera“, incluso ampliando rangos de horarios operacionales y manteniendo el trabajo mancomunado entre la salud pública y privada.

Vacuna obligatoria

Desde el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) no recomiendan hacer obligatoria la vacuna contra el COVID-19 en el país, y Pérez manifestó que, pese a esperar que no sea necesario hacerlo, “yo no descarto, ni me opongo determinantemente a una decisión como esa”.

Pase de Movilidad inactivo

A partir de este 1 de enero, se inhabilitó el Pase de Movilidad para quienes no estén protegidos con la dosis de refuerzo y el doctor explicó estar de acuerdo con la decisión, pues a su juicio “es un estimulo para la vacunación y eso también va a ayudar“.