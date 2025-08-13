Ministro Cordero advierte alza de secuestros extorsivos, pero afirma que “la tendencia general de estos delitos va a la baja”

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado subrayó la eficacia del Estado y llamó a informar con base en evidencia para transmitir tranquilidad a la ciudadanía.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó este miércoles el panorama actual sobre los secuestros en Chile, marcando una diferencia entre los secuestros tradicionales y aquellos con fines extorsivos.

En conversación con Hoy Es Noticia, el secretario de Estado aseguró que si bien los primeros han disminuido en el primer semestre de 2025, el segundo tipo de delito ha mostrado un aumento preocupante.

“Los secuestros efectivos han disminuido en el primer semestre del año, sin embargo, el tipo de secuestro que aumentó es el extorsivo”, señaló el ministro, quien también destacó la respuesta estatal ante este fenómeno.

El secuestro en Quilicura

Los dichos de Cordero se dieron en medio de un caso reciente que captó la atención pública: el secuestro de un empresario en Quilicura, ocurrido el jueves pasado, y que culminó con su liberación la madrugada del viernes en Puente Alto.

Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para tres ciudadanos venezolanos formalizados por el delito de secuestro extorsivo.

Lee también: Decretan prisión preventiva para tres de los seis imputados por secuestro de empresario en Quilicura

Además, dos adolescentes de la misma nacionalidad quedaron con internación provisoria, mientras que un sexto implicado, de nacionalidad colombiana, recibió arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

El fiscal Jorge Carmona, del equipo ECOH, explicó el modus operandi del grupo: la víctima fue interceptada en Quilicura, luego trasladada a otro punto donde se exigió rescate a su familia, y finalmente liberada tras el pago de dinero y especies. La policía logró incautar el monto exigido y detener a los sospechosos involucrados.

“La tendencia va a la baja”

Cordero insistió en que, pese al impacto mediático de estos casos, las cifras generales de secuestros muestran una baja durante el primer semestre, destacando el trabajo de las fuerzas policiales y del Ministerio Público.

“Si queremos transmitirle tranquilidad a los chilenos, hagámoslo con base en la evidencia. Nadie puede negar que estas cifras, que eran negativas al principio de esta administración, han ido mejorando progresivamente”, dijo.

El titular de Seguridad también resaltó que tres de los cinco casos recientes fueron esclarecidos en menos de un día, con un total de 21 detenidos hasta ahora.

Una señal de fortaleza institucional

Cordero aseguró que el Estado ha demostrado una capacidad de respuesta cada vez más robusta frente al crimen organizado, y que los resultados de hoy serán parte del legado que reciba la próxima administración.

“La próxima administración también se verá beneficiada por los avances institucionales en seguridad pública”, puntualizó.