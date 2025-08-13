Mercado Libre tras oficio de la SEC por productos sin sello: “La seguridad de las personas es siempre nuestra prioridad”

Desde la empresa remarcaron que "colaboramos activamente con las autoridades a nivel regional y local, tomamos con seriedad sus observaciones e implementamos iniciativas de primer nivel para resguardar ese compromiso".

Mercado Libre respondió al oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), debido a la venta de 70 productos que no contaban con su SELLO SEC en la plataforma.

La SEC indicó que había productos no tenían certificación de seguridad, por lo que su uso representaba un “peligro real para quienes compraban estos artículos”. Dentro del universo de productos que se vendían sin la certificación se encuentran duchas eléctricas, turbo calefactores, hervidores, calefones, generadores eléctricos y taladros, entre otros.

Al no estar certificados, estos productos podrían implicar riesgos de incendio, descargas eléctricas, fallas operativas por mal funcionamiento, sobrecargas y cortocircuitos.

¿Qué respondió Mercado Libre?

Desde la empresa remarcaron que “la seguridad de las personas es siempre nuestra prioridad” y que su misión “es poder brindar un espacio digital seguro, manteniendo un compromiso permanente con el cumplimiento de la normativa vigente. Rechazamos todo tipo de actividad que infrinja las leyes y ponga en riesgo el bienestar y la salud de nuestros usuarios”.

Por ello, “colaboramos activamente con las autoridades a nivel regional y local, tomamos con seriedad sus observaciones e implementamos iniciativas de primer nivel para resguardar ese

compromiso”, señalaron en un comunicado.

Dicen que son “intermediario tecnológico”

En el escrito también indicaron que como marketplace, ponen a disposición de los usuarios compradores una “plataforma que le permite a los usuarios vendedores comercializar productos”.

“Nuestra labor es la de un intermediario tecnológico, que facilita el encuentro entre vendedores y compradores, proveyendo un espacio seguro y eficiente para el comercio electrónico. Los productos pertenecen y son gestionados por vendedores independientes, quienes son los responsables de cumplir con las normativas vigentes para la comercialización de dichos productos”, dijeron.

Y añadieron que desde Mercado Libre entregan las herramientas tecnológicas y la información necesaria para que los usuarios puedan cumplir con la normativa respecto a los productos que van a comercializar, remarcando que la plataforma tiene políticas estrictas que “prohíben expresamente publicar cualquier contenido que infrinja la legislación vigente”.

En esa línea, la empresa subrayó que durante el período que fiscalizó la SEC, se retiraron preventivamente las publicaciones que tenían potencial de infracción, “dando cumplimiento a los requerimientos de la autoridad en sus labores de fiscalización”.

“Mantenemos una dedicación constante a la seguridad de nuestra plataforma y de todos nuestros usuarios mediante la implementación de recursos tecnológicos, inteligencia artificial y el compromiso de nuestros equipos humanos por proporcionar un ecosistema seguro para quienes compran y venden por nuestra plataforma”, cerraron.