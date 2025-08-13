Tras quiebre en lista única en el oficialismo, Mulet plantea: “Un partido herido puede aliarse con otros y competir”

El timonel del FVRS, Jaime Mulet, señaló en CNN Chile que no pretende personalizar en figuras o partidos el quiebre de la lista única en el oficialismo. Sin embargo, afirmó: “Usted no puede dejar a un partido político herido (...) eso es un error, porque ese partido puede aliarse con otros y competir".

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile al fallido intento de una lista única con el pacto Unidad por Chile y al proceso que decidieron emprender junto a Acción Humanista (AH) para conformar un nuevo pacto parlamentario.

Desde su perspectiva, “no existió la inteligencia” para llegar a ese acuerdo, y enfatizó que, en primer lugar, está la prioridad de existir como partido bajo un sistema electoral complejo.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si la ausencia de una lista unitaria en el oficialismo afecta la candidatura de Jeannette Jara, Mulet sostuvo que no hay que dramatizar el escenario: “Hay un grupo de partidos que estaban fuera de la alianza de gobierno y van a estar en una lista parlamentaria alternativa”, y agregó que la condición es que estos conglomerados apoyen a la exministra del Trabajo.

Mulet indicó que el pacto se inscribirá durante lo que queda de semana. Sobre el escenario que queda entre las dos listas parlamentarias, precisó que existe disposición para alcanzar un pacto por omisión, “especialmente en los distritos que son más complejos, los que tienen menos cupos, porque ahí el efecto binominal afecta más”.

Sobre los hechos, deslizó una reflexión: “No quiero personalizar o decir este partido o este otro; en general, esto es colectivo. Pero creo que los partidos mayoritarios tienen que ejercer el liderazgo. Usted no va a resolver esto muy fácil: tiene que haber liderazgo, y el liderazgo lo debe ejercer, desde mi punto de vista, el partido del presidente y el partido de la candidata presidencial, ya que son los que tienen, obviamente, una responsabilidad y una capacidad. De paso, los partidos que tienen una buena cantidad de parlamentarios deberían, a mi juicio, conducir un proceso. Usted llega a una mesa y no puede estar el presidente o el secretario general del partido sin hablar, sin avanzar en una negociación y sin detectar que pueda haber un conflicto mayor”.

#HoyEsNoticiaCNN | Jaime Mulet, diputado y presidente del FRVS, por fracaso de lista parlamentaria: “Queríamos competir en Maipú, donde hay nueve cupos. Ahí el FA pidió tres, otros dos”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/SYY5tFU11N — CNN Chile (@CNNChile) August 13, 2025

#HoyEsNoticiaCNN | Jaime Mulet, diputado y presidente del FRVS, por fracaso de lista parlamentaria: “Si un partido grande tiene 20 diputados y quiere llevar 45. Y el nuestro tiene dos y pretendíamos llevar ocho, nueve o 10. Al menos tenemos que sacar cuatro diputados para… pic.twitter.com/OdeVKjD0tt — CNN Chile (@CNNChile) August 13, 2025

Y remarcó: “Usted no puede dejar a un partido político herido (…) Eso es un error, porque ese partido, puede aliarse con otros partidos y competir en todas partes”.

Sobre las candidaturas que desplegarán en esta lista alternativa, detalló que el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, postulará por la Región de Valparaíso, aunque aún no define si será para diputado o senador. Además, indicó que actualmente mantienen conversaciones con el sociólogo y excandidato presidencial Alberto Mayol, con quien existe un acercamiento, y que este ha manifestado su interés en competir por un escaño en el Senado. En cuanto a Alejandro Navarro, aclaró que “no es seguro que vaya, estamos en conversaciones con él” y añadió que persisten tanto diferencias como puntos en común.

Mira aquí la entrevista completa