Durante esta jornada el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió en Radio Infinita sobre el debate del cuarto retiro de los ahorros previsionales de las AFP, el cual se llevará acabo el próximo 11 de agosto en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, afirmando: “voy a estar mirando quiénes apoyan o no esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”.

Ante esta situación, los diputados de Chile Vamos, Camilo Morán (RN) y Cristián Labbé (UDI) debatieron en CNN Chile sobre cómo reciben las declaraciones de la carta presidencial oficialista. Para el parlamentario de Renovación Nacional, Sichel se equivocó en la forma de hacer este llamado. “No me gustó mucho la opinión del candidato presidencial. Yo respeto que sea el precandidato de Chile Vamos, pero ese tono amenazante no me agrada”, afirmó.

Por su parte el diputado Labbé defendió el actuar del ex ministro de Desarrollo Social y criticó la repuesta de algunos parlamentarios de su sector. “Sichel se ganó su derecho de liderar Chile Vamos. Necesitamos lideres fuertes y que creen unidad, pero no puede ser que cada vez que nuestro candidato crea poder aglutinar y trabajar junto con los parlamentarios lo vamos a criticar. Si tomamos sus dichos como algo personal estamos cometiendo un error“, afirmó.

El parlamentario de la UDI también explicó que el foco de la discusión debería estar en aprobar el IFE Universal. “Es es importante que el gobierno extienda el IFE hasta diciembre para no que los chilenos no tengan que recurrir a sus fondos. Es la oportunidad del gobierno para no llegar tarde“, dijo.

Pacto con Republicanos

Otro punto de desencuentro entre los parlamentarios fue el de la posible alianza de Chile Vamos con el Partido Republicano. Mientras Sichel aseguró que no firmará un pacto con el partido liderado por José Antonio Kast, en su sector siguen habiendo discrepancias respecto al tema.

Labbé afirmó que “creo que es algo que aún se está discutiendo y quedan semanas para tomar decisiones. Tengo la seguridad que Sebastián va a ir recopilando distintas opiniones para ver lo mejores candidatos para tener parlamentarios y acompañar al presidente. No hay que restar a nadie y sumar a todos, una vez que estén todas las fichas en el tablero podremos tomar decisiones”.

Por su parte, el diputado Morán fue más explícito en recalcar que no haría una alianza con Republicanos. “Yo estoy de acuerdo que no participen en nuestra lista, porque es contradictorio que vayamos juntos en las parlamentarias, pero tengan un candidato en primera vuelta. Hemos invitado a José Antonio (Kast) a unirse a nuestro pacto, pero no ha querido”, concluyó.

