Barrera y peligro de perder Visa Waiver: “¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras relaciones con China por una visa?”

"Nuestro principal socio comercial es China, no Estados Unidos, no es la Visa Waiver", comentó en CNN Prime el diputado comunista a raíz de la polémica que se ha desatado en cuanto al proyecto de cable submarino que busca conectar el continente con Asia.

La polémica por el proyecto de cable submarino que una Chile con China sigue sumando capítulos luego que esta jornada se conociera que el ministro Juan Carlos Muñoz de Transportes y Telecomunicaciones firmó un decreto que más tarde anularía.

Las tratativas respecto a la iniciativa derivaron en que Estados Unidos le revocara la visa al ministro y otros dos altos funcionarios de gobierno.

Desde ese hecho los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, y los de la Cancillería se han entrecruzado en duros términos, incluyendo una nota de protesta por parte de nuestro país. Más aún, el diputado Luis Cuello (PC) llamó a declarar persona non grata a Judd.

Sobre esto habló en CNN Prime el diputado Boris Barrera (PC), quien aclarando que esta no es una postura que hubieran expresado como partido, sí comparte el fondo. “El embajador ha sobrepasado sus atribuciones aquí dentro del país y la forma en que se relaciona, bien poco diplomática para ser él el embajador, donde descalifica autoridades, donde cuestiona proyectos de ley como los que se han estado tramitando, y varias declaraciones más que ha hecho y creo no le corresponden”, dijo el parlamentario.

En cuanto al fondo, el proyecto Chile-China Express, Barrera señaló que esto es una iniciativa de país y que no tiene información de que hubiera sido impulsado con algún interés especial por el subsecretario Claudio Araya de la Subtel, quien sería el segundo afectado por la revocación de visas por parte de Estados Unidos.

“Me sorprende que el problema en estos momentos se esté trasladando al Gobierno y se esté cuestionando por parte de la derecha, por ejemplo, con hacer una comisión investigadora, hacer una sesión especial para ver si detrás hay algo. O sea, qué es lo que va a haber más que un proyecto de infraestructura que permite mejorar la conectividad entre América Latina y Asia y que a Estados Unidos no le gusta. El problema está ahí”, comentó Barrera.

El parlamentario también se refirió a la eventualidad de perder la Visa Waiver, algo que ya adelantó el propio embajador estadounidense como un escenario posible: “Chile tendría que evaluar qué tan importante o qué peso tiene esa Visa Waiver para las relaciones que nosotros tenemos con China, nuestro principal socio comercial”.

“Nuestro principal socio comercial es China, no Estados Unidos, no es la Visa Waiver. No sé qué pesa la Visa Waiver; estamos dispuestos a sacrificar nuestras relaciones con China, donde exportamos cerca del 40% de las exportaciones de Chile (…) dipuestos a sacrificar eso por una visa”, expresó el diputado.