Diputado Barrera (PC) afirma que rol como oposición será “vigilar que se cumplan la expectativas” que generó Kast

Apuntando a ser una "oposición propositiva", el parlamentario comunista aseguró que de todas formas serán vigilantes de aquellos anuncios que a juicio del PC puedan afectar a la ciudadanía.

A partir del 11 de marzo tendremos un giro en la política nacional, al asumir José Antonio Kast como Presidente hasta 2030 y pasando el actual oficialismo a la oposición. Respecto a lo último es que surge la pregunta respecto a qué tipo de oposición serán estos partidos que a la fecha siguen siendo oficialistas.

Sobre esto habló Boris Barrera (PC), quien asume este año su tercer periodo representando al distrito 9 y que durante el tiempo en que ha ejercido sus labores parlamentarias ha podido ejercer tanto como oposición como oficialismo.

“Una oposición propositiva”, es el rol que esperan cumplir, dice Barrera, “que escuche, que dialogue, con la disposición de tramitar todos los proyectos que creemos nosotros van a ir en beneficio de la ciudadanía. Y también vigilante, implacable en la fiscalización que tenemos nosotros como parlamentarios esa función, y también vigilar que se cumplan las expectativas que se hicieron durante la campaña para esta elección”.

Por otro lado, Barrera se refirió a la resolución del Comité Central del PC, en donde hablan de ser “articuladores” de la movilización social. Si bien esto fue explicado posteriormente por el propio presidente del partido, Lautaro Carmona, el parlamentario también entregó sus comentarios sobre la polémica.

“El contexto tiene que ver con una evaluación que nos hacemos nosotros en el pleno del partido. Una evaluación del periodo, de la elección presidencial, parlamentaria, y también del próximo gobierno, donde se reconoce el trabajo y la tremenda disposición que demostró Jeannette Jara como candidata, que lo valoramos”, comentó el diputado.

En esa línea, el no haber logrado convencer a la ciudadanía es un error que asumen dentro del PC, por lo que para este periodo esperan recuperar la amplitud no solo política, sino también social. “El llamado (a movilizarse) lo tienen que hacer las organizaciones sociales, que tienen la autonomía para organizar, y como lo han hecho siempre. Nosotros solo nos sumamos porque también tenemos dirigentes, dirigentas en organizaciones sociales, porque de ahí venimos muchos”.

Sobre si la llegada de Kast al gobierno genera algún tipo de alerta en su sector, Barrera afirmó que es así y que se debe a los anuncios que el propio presidente electo dijo durante su campaña, como el “chao préstamo” de la última reforma de pensiones o el millonario recorte fiscal.