Boric revela trastienda del llamado desde la Casa Blanca que optó por no contestar: “Corresponde por honrar el cargo”

El mandatario relató en Tolerancia Cero cómo fue realmente la situación que mantuvo una polémica tras la Cuenta Pública, donde supuestamente el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, intentó comunicarse con él directamente, algo a lo que Boric se negó bajo el principio de que "cancilleres hablan con cancilleres, presidentes hablan con presidentes".

Posterior a su anuncio sobre la retirada de los agregados militares en Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo la intención de comunicarse con el Presidente Gabriel Boric, en lo que sería un intento por tener más información sobre el movimiento y dialogar en torno a la conocida postura de Estados Unidos en la materia.

Según lo explicó el propio mandatario en Tolerancia Cero, fue a través de su homólogo en nuestro país, el canciller Alberto van Klaveren, que se le comunicó que Rubio tenía intenciones de hablar con él. “Yo le dije ‘los cancilleres hablan con los cancilleres, los presidentes hablan con los presidentes’. Punto”, dijo el Presidente.

“Nunca he recibido una llamada ni nunca han intentado llamar ministros de relaciones exteriores de otro país. Es muy extraño”, continuó Boric. “Recibo llamadas y converso con presidentes de diferentes tendencias políticas. Y me he reunido y he recibido a presidentes de diferentes tendencias políticas. Pero lo que corresponde por honrar el cargo y la dignidad de Chile es que los presidentes se comunican con los presidentes y los cancilleres con los cancilleres”.

Por otro lado, agregó que por parte de Estados Unidos no hubo “ningún tipo de amenaza explícita ni velada” respecto a sanciones a Chile a propósito de esto.