Bitar sobre posibilidad de candidatura de Bachelet: “Seguramente va a decir lo que ha dicho: no”

El exministro conversó en CNN Prime respecto a la proyección -y posibilidad- que tiene la exmandataria de asumir una nueva carrera presidencial, comentando que aún más importante es que no pueden "esperarla hasta que resuelva" sino ir preparando lo programático como sector.

La última encuesta Plaza Pública de Cadem arrojó que mientras un 55% de las y los encuestados tiene decidido o podría votar por Evelyn Matthei, un 50% lo haría por Michelle Bachelet, levantando una vez más la figura de la expresidenta apesar que ella misma no ha expresado ánimos de un tercer mandato -aunque tampoco lo ha descartado.

En el caso de la exalcaldesa de Providencia, se mantiene firme liderando el sondeo, respaldada indirectamente por aquel 60% que no votaría por José Antonio Kast y el 61% que no lo haría por Johannes Kaiser, quienes asoman como su amenaza directa.

Con ese contexto conversamos con el exministro de Obras Públicas y de Educación, Sergio Bitar, quien le restó relevancia a lo que expresan las encuestas de opinión con tanta anticipación a la fecha en cuestión, que en este caso es el 16 de noviembre.

“No hay que creerle mucho a las encuestas, lo primero que diría. Es una indicación, porque la presidenta Bachelet tiene una acogida en la ciudadanía importante, pero un año es mucho. Y como me ha tocado estar en muchas campañas presidenciales, tienen una dinámica parecida: surgen miles de candidatos, todos dan una declaración, y después empiezan a encaminarse”, comentó el dirigente del PPD.

Sin embargo, agregó que de todas formas espera que el sector tenga primarias, unas en las cuales -si así lo define- debería estar la expresidenta. “Hay que esperarla, ella seguramente va a decir lo que ha dicho: no. Es lo que yo creo”, expresó Bitar.

Una de las cuestiones que ha abordado Bachelet en el último tiempo es el avance de la ultraderecha en el mundo. En una reciente columna en El País, la exmandataria hacía un llamado a la unidad “porque hemos visto el avance de la extrema derecha”.

En esa línea, para el exministro en la derecha chilena “está prevaleciendo la derecha más moderada, que no se subordina a lo que está diciendo la extrema derecha”.

“Lo que no tenemos que hacer es esperar a que ella resuelva, y una vez que decida no haya primarias, y no sé quién hace el programa. No, tenemos que hacer un programa de envergadura, con mirada al 2040”, añadió Bitar.

Junto a ello, también destacó la figura de Carolina Tohá, pero reconociendo que si Bachelet va a una primaria de seguro ganaría.