Osvaldo Andrade sobre posible candidatura de Michelle Bachelet: “No tengo ninguna duda de que lo está pensando”

El expresidente del PS, sobre la decisión que Bachelet debería tomar en marzo, comentó en CNN Chile: "Entonces, yo creo que más que una incertidumbre, lo que hay es una sana espera".

Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a las definiciones sobre una eventual candidatura de la exjefa de Estado, Michelle Bachelet.

Consultado sobre la posibilidad de que la exmandataria emprenda una tercera candidatura presidencial, comentó que es una decisión que se conocerá durante marzo, y agregó que en el oficialismo existe la idea de construir una sola candidatura que participe en la primera vuelta.

Al preguntarle el periodista Ivo Goic si esta opción la está evaluando la exalta comisionada de la ONU, Andrade respondió: “No tengo ninguna duda de que lo está pensando. De eso, por favor, no me atrevería a hacer otra afirmación. Y pienso además que esta espera es perfectamente razonable.”

Asimismo, añadió que Bachelet es una figura de primer orden en la sociedad chilena, por lo que “esperar una definición de su parte creo que no solo es sano, sino que además muy conveniente, especialmente porque, si uno se deja llevar por las consultas y las encuestas, es la personalidad que tiene mayor adhesión ciudadana sistemáticamente, e incluso ha ido mejorando en la medida que el tiempo ha pasado, en detrimento de otras que han ido deteriorándose”.

“Entonces, yo creo que más que una incertidumbre, lo que hay es una sana espera”, reiteró.

El escenario electoral

En cuanto al respaldo de la Democracia Cristiana (DC) al Partido Comunista (PC), subrayó: “No solo es posible, sino que además es imprescindible, porque lo que tenemos enfrente es un adversario que expresa un ultraconservadurismo y un retorno a viejas aspiraciones de la derecha muy peligrosas. Entonces, esta no es una contienda claramente entre personas que somos partidarios de la democracia en pleno, sino que hay, por lo menos en algunas candidaturas de la derecha, para no decir que en todas, un adversario que ve la democracia de manera bastante limitada”.

“Entonces, el adversario es bastante más complejo, más aún en un escenario en que, en el mundo, hay un retorno de ideas y prácticas ultraconservadoras, de una derecha ortodoxa, muy dura y muy fundamentalista. Entonces, yo creo que la unidad en torno a una candidatura como la de ella no solo es una necesidad desde el punto de vista electoral, sino que también lo es para la futura eventual candidatura una vez electa”, agregó.

Respecto a los escenarios que se podrían avecinar en las elecciones presidenciales, describió que si se observan las encuestas, “el riesgo que tenemos es que haya una segunda vuelta con dos candidatos de la oposición, lo cual es muy grande. En consecuencia, la única que, por lo menos hasta ahora, logra impedir esa desagradable situación es Michelle Bachelet.”