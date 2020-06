José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, abordó este viernes tanto la supuesta falta de atención a Carabineros en un recinto médico, como las diversas críticas que se han realizado durante las últimas jornadas a la gestión del Ministerio de Salud en torno al nuevo coronavirus.

Respecto a la denuncia realizada por la institución, de que no habrían recibido atención médica en el Hospital de Melipilla, Bernucci sostuvo en entrevista con CNN Chile que, de forma extraoficial, los participantes de la situación aseguraron que todo se trató de “un malentendido. Jamás hubo una negación a la atención. Jamás hubo una discriminación ni menos por ser Carabineros”.

Lee también: Blumel condena negativa de médico a atender a carabineros: “Es una traición al juramento médico”

“Al parecer hubo un problema por la demora en la atención y con la emisión de licencias médicas, ya que los centros que no son Dipreca no pueden emitir licencias electrónicas por esa vía”, añadió el internista, quien sostuvo que se realizó la atención médica “pero en un plazo más largo del habitual, porque estaba lleno y eso habría generado molestia en las personas”.

Junto a esto, añadió que “esperamos que haya una investigación al respecto y que esos funcionarios puedan seguir ejerciendo sus funciones si no son culpados de otra cosa y, eventualmente, con los resultados de la investigación podamos emitir juicios referente a ellos”.

Respiradores y última cama

El secretario general del Colmed también fue consultado por si todavía es posible sostener, en el momento actual que se desarrolla la pandemia de COVID-19 en Chile, como indicó hace semanas el ex ministro Jaime Mañalich, que no faltarían respiradores mecánicos y que aún no se vivía el dilema de la última cama.

“Lamentablemente no son ciertas, lo que nos ha enseñado la pandemia hace mucho tiempo, incluso cuando el ministro Mañalich dijo la primera frase, es que no hay sistema de salud en el mundo que haya resistido un colapso producto del COVID-19″, dijo.

Es por lo anterior que sostuvo que “hacer una afirmación de ese tipo, sobre todo si no se tiene una estrategia de limitar la cantidad de contagios o cortar la cadena de contagios, es una frase que en su minuto fue bastante aventurada y que ahora se está demostrando como tal“.

Sobre “el dilema de la última cama ya se ha visto, estamos viviéndolo día a día y se va seguir viviendo. La diferencia, y lo que a veces cuesta entender, es que no es algo fijo. No es algo que empiece a ocurrir un día y desde ese día siga ocurriendo, sino que es algo bastante movible”, aunque cree que cada vez se va a dar con mayor frecuencia.

Inmunidad de rebaño

Sobre la afirmación de la vocera de gobierno, Karla Rubilar, quien aseguró que la estrategia del gobierno nunca apuntó a obtener una inmunidad de rebaño, el especialista aseguró que “no estamos de acuerdo con esas declaraciones, porque como ella misma comenta hay dos pilares: uno son las declaraciones y lo segundo son los hechos”.

“Tenemos declaraciones del ex ministro Mañalich en las que él lúdicamente nos explica cuál es el contagio progresivo que requiere el país para ir generando la mayor cantidad de inmunidad poblacional y eso no es otra cosa que la inmunidad de rebaño. Tenemos declaraciones de la subsecretaria Daza donde dice que el diseño es que nos vayamos contagiando todos, porque no podemos no contagiarnos, porque si no van haber muchos problemas”.

Lee también: Abogado detrás de querella contra Piñera y Mañalich: “Para ellos era mucho más importante proteger la economía”

“Creo no existe situación más clara que el carnet COVID. Se basa en una inmunidad personal”, lo que deriva “en un gran población contagiada, que es totalmente compatible con una inmunidad de rebaño”.

Eso sí, destaca que “hay que reconocer que jamás se explicitó como tal, pero tampoco se explicitó cómo tal el modelo de estrategia final”.

Primera semana de Paris en el Minsal

Sobre la primera semana del ministro Enrique Paris a la cabeza del Ministerio de Salud, Bernucci expresó que ahora “tenemos los recurso para la atención primaria en el acuerdo del plan económico de emergencia”, pero “falta la implementación de eso y ver que la atención primaria tome en sus riendas la trazabilidad”.

En cuanto al anuncio de que se sumarán y contarán los fallecidos por causa probable de COVID-19, lo calificó como “una buena noticia, porque habla de una apertura”. “No conocer esos datos es engañarnos a nosotros mismos como país“, agregó.

Lee también: Galli y aumento de penas a infractores de normas sanitarias: “Es plenamente consistente con nuestra Constitución”

Finalmente, sobre el aumento de sanciones para quienes rompan la cuarentena y otras medidas sanitarias, contextualizó que “estamos en la quinta semana de la cuarentena y hemos disminuido la movilidad sumamente poco“.

Es por eso que “cualquier cosa que ayude a disminuir la movilidad para que se acerque bajo al 30%, es adecuado“. Pese a eso, cuestiona que “aunque aumentan las penas, si no hay fiscalización, difícilmente va a poder aplicar dichas penas, lo que necesitamos es fiscalizar a quienes no cumplen la cuarentena”.