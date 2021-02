El secretario general del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, aseguró que la vacuna del laboratorio Sinovac es segura y destacó la la realización de la primera jornada del proceso de inoculación contra el COVID-19 para adultos mayores y otros funcionarios de la salud.

“Fue conmovedor ver los rostros llenos de alegría de quienes participaron del proceso y creemos que fue una jornada muy positiva“, aseveró en entrevista con CNN Chile.

En tanto que sobre el uso de la CoronaVac, Bernucci comentó que “en algún minuto hubo una información que no fue suficientemente clara, pero anoche salió publicado en la revista internacional científica The Lancet el estudio de seguridad que aclaró totalmente las dudas con estudios de Fase I y II que son los que analizan seguridad”.

Lee también: Este jueves es el turno para vacunarse de los adultos mayores entre 87 y 89 años

“En ese sentido, es una vacuna totalmente segura para los adultos mayores sobre 60 años“, apuntó el secretario general del Colmed.

Junto a esto, explicó que “el Colegio Médico ha hecho eco de las sociedades científicas, de la Sociedad chilena de Microbiología, de la Sociedad Chilena de Infectología, de la Sociedad Chilena de Epidemiología, para que la gente pueda participar de este proceso de vacunación“.

Avifavir en Recoleta

Por otra parte, también se refirió al uso del remedio Avifavir en la comuna de Recoleta. Al respecto, manifestó que “la evidencia de mejor calidad no ha logrado demostrar que sea una herramienta de mayor utilidad contra el COVID-19. De hecho, los estudios están hechos en pacientes graves, cosa que no cuenta la municipalidad de Recoleta en su red de salud”.

“Como política pública que sirva para combatir no está demostrado que sea así”, Bernucci especificó, junto con añadir que “hemos hecho un llamado a que no se utilice como medida de política pública y no demos una señal equívoca”.

Lee también: Implementan dos nuevas sedes de vacunación tras aglomeración del Cesfam de Viña del Mar

En la misma línea, destacó que “sería mucho más útil poner esos recursos (del remedio) en trazabilidad y asilamiento de los vecinos de Recoleta para cortar la cadena de contagio y evitar más muertes mas que comprar un medicamento cuya eficacia no ha sido demostrada”.

Vacunación 2021

Finalmente, el doctor recomendó a “tomar cautela” sobre la meta que se ha puesto el gobierno de inocular a 15 millones de personas en el primer semestre del 2021, ya que estima que “probablemente en el último trimestre logremos llegar a la meta”.

Es por lo que anterior que concluyó que los “beneficios de la inmunidad de rebaño no la vamos a ver antes del 2022” y que “epidemiológicamente, el 2021 va a ser muy similar al 2020”.