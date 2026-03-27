El espaldarazo de Republicanos a Sedini ante críticas por su gestión: “A diferencia de Vallejo, no se esconde en los temas difíciles”

En una entrevista con CNN Chile Radio, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, defendió la gestión de la ministra vocera de Gobierno frente a las críticas por la crisis de combustibles y la estrechez fiscal.

En medio de una semana marcada por la presión económica derivada del conflicto en Irán y el alza sostenida en el precio del petróleo, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, analizó los desafíos del Ejecutivo y las fricciones internas en el bloque oficialista.

En conversación con CNN Chile Radio, Moreno entregó un firme respaldo a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, y al ministro Jorge Quiroz, ante los cuestionamientos por la estrategia comunicacional de La Moneda.

#CNNChileRadio | Benjamín Moreno, diputado y jefe de bancada (Republicanos): “Si este Gobierno, ni el Gobierno anterior son responsables del alza, esas alzas produces consecuencias. Si no eres responsable del alza, no eres responsable de las consecuencias”. 📷 Sigue la… pic.twitter.com/h4MbDLZYhR — CNN Chile (@CNNChile) March 27, 2026

¿Cómo evalúa Moreno la gestión de la ministra Mara Sedini?

Ante las críticas que han surgido tanto desde la oposición como de sectores del socialismo hacia la vocera, Moreno fue enfático en diferenciar su gestión de la de administraciones anteriores. “Es una gran vocera, se la está tratando de juzgar con una vara con la cual no han juzgado a otros voceros”, sostuvo el parlamentario, quien además agregó un contrapunto político: “A diferencia de Camila Vallejo, ella no se esconde en los temas difíciles y no deja al resto que salga para adelante”.

El diputado republicano argumentó que las polémicas en torno a la comunicación del alza de combustibles son “artificiales”, dado que se trata de una materia técnica y compleja de explicar a la ciudadanía. “De cada diez parlamentarios o periodistas, nueve no se han leído la ley del MEPCO”, señaló, defendiendo el rol de Sedini al “dar la cara” pese a la impopularidad de las medidas derivadas del shock externo.

Contexto de la situación fiscal y el “Estado en quiebra”: “datos objetivos”

Respecto a la controversia por el uso del término “Estado en quiebra” para referirse a la situación del erario público, Moreno desestimó que se tratara de un error, planteándolo como un recurso para transmitir una realidad financiera crítica. “Lo que se quiere comunicar son ciertas realidades que son datos objetivos. Cuando la deuda la tienes cuarenta mil millones de dólares más alta que hace cuatro años, tu situación fiscal está muchísimo más deteriorada”, explicó el jefe de bancada.

El parlamentario detalló que factores como la reconstrucción tras las catástrofes en Biobío y Valparaíso, sumado al endeudamiento acelerado del Ministerio de Hacienda durante el primer trimestre, justifican la alarma.

“Es un tema comunicacional de tratar de transmitir de manera sencilla a la ciudadanía una situación que es delicada“, añadió, distanciándose del rigor académico exigido por algunos economistas.

#CNNChileRadio | Benjamín Moreno, diputado y jefe de bancada (Republicanos) sobre declaraciones de “Estado en Quiebra”: “Son dos planos comunicacionales distintos. Uno donde se transmiten en simple complejos un poco más complejos a la ciudadanía”. 📷 Sigue la señal aquí:… pic.twitter.com/9vscBaIi6c — CNN Chile (@CNNChile) March 27, 2026

Por otro lado, al ser consultado sobre el supuesto “fuego amigo” y la relación con figuras como Diego Schalper, Moreno descartó divisiones profundas. “En las cosas fundamentales estamos muy alineados. Me llama la atención la manera ordenada en que hemos trabajado. No somos una sola coalición, pero hasta ahora no se ha descuadrado ninguno”, aseguró.