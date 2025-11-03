Benavente y el anuncio de Boric sobre que Punta Peuco pasará a ser un penal común: “Está preparando su campaña presidencial”

El diputado de la UDI, Gustavo Benavente, afirmó en Hoy Es Noticia de CNN Chile que, con este anuncio, el Presidente Gabriel Boric "está preparando su campaña presidencial para cuatro años más".

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile al anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre Punta Peuco, quien señaló que “dejará de ser un penal especial y pasará a ser un penal común”.

Desde su perspectiva, el parlamentario sostuvo que las prioridades del Gobierno “no son las mismas que tienen las personas, como la seguridad, la creación de empleos y la activación de la economía”, y agregó que la medida “no tiene mayor sentido”.

En esa línea, subrayó que el mandatario “más que acoger el clamor ciudadano, está preparando su campaña presidencial para cuatro años más y su salida del gobierno como un líder de la extrema izquierda”.

Por último, Benavente remarcó que el jefe de Estado “le hace un guiño a la extrema izquierda”.