Presidente Boric anuncia que “Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser un penal común” tras toma de razón de Contraloría

El mandatario afirmó que "desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría" y que desde el próximo año el penal comenzará a recibir a nuevos internos.

El presidente Gabriel Boric informó este lunes que Punta Peuco “dejará de ser un penal especial y pasará a ser un penal común”.

En un punto de prensa en La Moneda, el mandatario dijo que la Contraloría General de la República “tomó razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser penal común, a disposición de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad”.

En ese sentido, afirmó que “se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años”.

Ahora, pasará a llamarse Centro Penitenciario de Tiltil.

Boric relevó que ya se están llevando a cabo las obras de renovación del recinto penal y que se proyecta que los nuevos internos lleguen al lugar a partir de 2026.

Esta noticia “da cuenta del cumplimiento de un compromiso que adquirimos en la última Cuenta Pública y “es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos y también es un acto de justicia”.

“Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría y las plazas van a distribuidas según criterios de necesidad y ya no privilegios”, dijo, añadiendo que “terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático, más respetuoso”.