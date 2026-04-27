Auth por negociación del PDG con el gobierno en el plan de Reconstrucción: “Aprovechó bien el espacio que le dejó la centroizquierda”

El Partido de la Gente (PDG) está mostrando que su bancada no es como la del periodo anterior, que se dividió y subdividió hasta que no quedó nadie. Los seis diputados elegidos en 2021 no tenían ningún liderazgo social ni trayectoria previa. Su relación con Parisi era más bien reciente.

Ahora, más de la mitad de la bancada había sido una o más veces candidato por el PDG en elecciones previas y tiene larga trayectoria de trabajo con Franco Parisi. Cuentan, además, con la experiencia y liderazgo público de una avezada parlamentaria como Pamela Jiles, conocedora de las dinámicas y códigos de la política. Vendieron caro su apoyo a la idea de legislar, aún no sabemos cuánto le costará al gobierno el respaldo a la rebaja del impuesto corporativo.

Votar a favor en general es puro beneficio para el PDG, pues puede presentarla como apoyo a medidas muy populares, como el fin de las contribuciones para los adultos mayores, el subsidio al empleo formal, la exención provisoria de IVA a la vivienda y a su iniciativa de devolución del impuesto por la compra de medicamentos y pañales.

Votar la rebaja del impuesto corporativo tiene otro costo, al menos mientras mayoritariamente sea vista como un beneficio para las personas de más altos ingresos y no para recuperar crecimiento y empleo. Pronto sabremos si podrán pagarles lo que pidan por aprobarla.

El gobierno había buscado mayoría para sus iniciativas en la centroizquierda, encontrando disposición al diálogo en el Partido por la Democracia (PPD) y la Democracia Cristiana (DC). El PDG no había encontrado su lugar, ahora aprovechó bien el espacio que le dejó la centroizquierda al alinearse con la izquierda en el rechazo total.

Escuelas Protegidas lo aprobó con la centroizquierda y el voto contrario del PDG. El plan de reconstrucción lo aprobará con el PDG. Pero después seguramente hará mayoría con la DC y/o el PPD, los 3 liberales, o los dos díscolos del PDG, o los 2 regionalistas verdes. Candidatos a fiel de la balanza habrá siempre, porque los partidos y sus parlamentarios se cansan de dar testimonio y quieren incidir, porque necesitan mostrar resultados a sus electores.