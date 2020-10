Como una “absoluta tontería” calificó el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, las declaraciones del senador Iván Moreira (UDI) sobre las amenazas recibidas por la fiscal Ximena Chong relacionados a su investigación sobre el caso del carabinero Sebastián Zamora, imputado por el delito de homicidio frustrado contra un adolescente de 16 años.

“Me parecen muy normal, porque cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenazas y no nos vengamos a hacernos las víctimas”, fueron parte de los dichos de Moreira el miércoles.

Este jueves, en entrevista con CNN Chile, Uribe afirmó que “esos dichos son una absoluta tontería. La fiscal Chong lo que está haciendo es su trabajo, con argumentos técnicos y una investigación, que entre paréntesis ella no trabaja sola”.

Uribe descartó que la fiscal esté haciendo política, pero enfatizó que incluso si lo estuviera haciendo, “la situación de andarse amenazando por la calle a lo mejor es normal para el senador Moreira, pero para nosotros no, nosotros vivimos en un mundo donde la gente no tiene que cometer delitos y no se puede ver como normal que se cometan delitos. Entonces esas declaraciones no aportan en nada, no contribuyen absolutamente a nada, ¿para qué las hizo?”.

El presidente de la asociación llamó al Gobierno a reaccionar firmemente contra las amenazas y hostigamiento denunciados por Chong: “acá tiene que haber un rol del Estado completo destinado a garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos quienes trabajan en torno a la persecución penal. Una reacción menos enérgica del Gobierno, la verdad es que yo no lo entendería”.

“Es gravísimo que no se pueda realizar una pega tan relevante como la persecución penal sin verse expuesto a este tipo de situaciones. Aquí hay un problema del Estado, que tiene que garantizar que los fiscales del Ministerio Público puedan desarrollar su labor con tranquilidad”, condenó.

Consultado sobre las acciones que llevarán a cabo como Asociación de Fiscales, afirmó que si Chong lo estima conveniente, “tiene a disposición los equipos jurídicos de la asociación y evidentemente la forma legal en que nosotros nos vamos a involucrar puede ser como querellantes o como denunciantes, es una situación que estamos resolviendo todavía, pero depende también del apoyo que necesite la fiscal Chong en esta materia”.