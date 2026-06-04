Asociación de Casinos y cobro de IVA a apuestas online: “Es una señal que da el gobierno de permitir pagar impuestos a actividades ilegales”

La presidenta de la Asociación Chilena de Casinos, Cecilia Valdés, criticó este jueves la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de habilitar un sistema en el que las plataformas extranjeras de apuestas en línea pueden pagar IVA por sus operaciones en Chile.

“El problema no lo vemos nosotros solo como Asociación de Casinos, sino que es una señal que está dando el Gobierno de permitir pagar impuestos a actividades que son derechamente ilegales“, cuestionó Valdés en conversación con Hoy es Noticia.

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Esto lo argumentó con el fallo de la Corte Suprema que estableció como ilegales a tales plataformas y ordenó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) bloquear los sitios de apuestas.

“La Corte Suprema decretó que son ilegales, ordenó a la Subtel bajar los sitios de apuesta. Y, por otro lado, vemos que el gobierno les pide que ingresen al sistema a través de un RUT para pagar impuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, efectivamente, como país se está dando una señal bastante incorrecta en ese lado“, sostuvo.

En esa línea, advirtió que con esta resolución del SII “vas a estar incorporando al sistema bancario estas plataformas que están operando de forma ilegal, que no sabes quiénes son, no sabes quiénes son los dueños, no sabes de dónde vienen los recursos”.

Acusa una actitud de “contrasentido” de parte del Gobierno

La presidenta también recordó el polémico caso del ejecutivo del Banco Santander que fue imputado por estar vinculado presuntamente con el Tren de Aragua en lavado de dinero y lo vinculó con que esto podría abrir “una puerta más” a esta clase de delitos en el país.

“Ya hace dos días nos sorprendimos con que en la banca se está lavando dinero para financiar el Tren de Aragua. Entonces, eso ya llegó a Chile, ya estamos frente a ese escenario. ¿Queremos abrirle una puerta más? Porque, ¿qué es lo que queremos como Gobierno? Sobre todo este presidente que llegó con una mano dura por el tema de seguridad, y lo vemos todos los días en la prensa poniendo este tema en primera plana”, cuestionó.

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Asimismo, apuntó que hay una actitud de “contrasentido” de parte de la administración vigente: “Ese contrasentido se vio hoy día con varios parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, que salieron a hablar sobre el tema”.

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó durante esta jornada el cobro de IVA a las plataformas extranjeras y negó que sea una “regulación encubierta”.

Otro problema que expuso Valdés es que el pagar solamente el IVA “es un impuesto muy bajo”, considerando que “no se estaría gravando por una actividad que tiene externalidades negativas y que debe tener muchos más resguardos que solamente ese pago“.

Agregó que ninguna autoridad del Gobierno o del servicio se ha puesto en contacto con el gremio tras la resolución: “No tenemos ninguna, ni siquiera bajada de cómo se va a hacer efectiva esta resolución, y no hemos tenido ningún contacto hasta el día de hoy de cómo será eso”.

Valdés cerró con que “los únicos que celebran esta decisión son algunas de las plataformas porque, obviamente, para ellos decir que están pagando impuestos en un país como Chile las blanquea, así de simple, las blanquea”.