Quiroz respalda cobro de IVA a plataformas de apuestas extranjeras y descarta que sea una forma de validar el negocio

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de las críticas que la industria de los casinos dirigió al Gobierno y al Servicio de Impuestos Internos (SII) por la resolución que permite cobrar IVA a plataformas extranjeras de apuestas en línea.

El gremio argumentó su molestia porque estos sitios han sido declarados ilegales por la Corte Suprema, porque se está legislando en la materia y porque la medida es interpretada como una forma de validar un negocio que opera al margen de la ley.

“La ley que le compete al SII es recaudar los hechos que están gravados”

Tras la Comisión de Hacienda del Senado, donde se discute la megarreforma, Quiroz respaldó el accionar del organismo y destacó su carácter independiente.

El jefe de la billetera fiscal fue enfático en señalar que la labor del SII es recaudar los hechos gravados sin pronunciarse sobre si la actividad es o no lícita, materia que corresponde resolver a otra instancia.

“Esta materia, la ley que le compete al Servicio de Impuestos Internos, es recaudar los hechos que están gravados”, sostuvo.

En esa línea, Quiroz descartó además que la medida constituya una regulación encubierta ni una forma de legalizar el negocio de las apuestas en línea, pese al dictamen de la Corte Suprema.

“En ningún caso, no hay regulación encubierta, las cosas son como son y las leyes son las que están escritas”, aseveró.

El ministro recordó que la discusión sobre la licitud de estas plataformas es materia de un proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso, y que es ese espacio el que debe resolver el fondo del asunto.