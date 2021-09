Hace once días que se implementó el retraso del toque de queda en la Región Metropolitana, estando vigente a partir de la medianoche hasta las 5 de la madrugada, lo que podría haber mejorado las cifras en el rubro gastronómico.

En conversación con CNN Chile, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, aseguró que el rubro “está muy contento de que se haya tomado esta medida” y agregó que “insistimos en que hoy día el toque de queda no tiene ninguna función sanitaria“.

“Esas dos horas adicionales que tenemos ahora son de venta pura y dura, porque la verdad es que los restoranes tienen un horario de apertura y horas en que venden, como horas valle, pero esas dos horas adicionales del turno de la cena son dos horas de venta absoluta y yo diría que para algunos eso podría estar representando hoy día aumentos del orden del 30%”, dijo Picallo.

Sobre la posibilidad de eliminar la totalidad del toque de queda tras el 30 de septiembre, algo ya planteado desde La Moneda, dijo que es lo que esperan en la gastronomía, ya que las cifras de positividad son bajas. Agregó que “le hemos planteado esto a la autoridad, no hay una relación sanitaria para mantener la medida y si existen otras razones nosotros no lo sabemos, pero sanitariamente entendemos que no existe una justificación”.

“Entendemos también, a pesar de que la autoridad lo adelantó, me imagino que estarán esperando a ver qué es lo que va a pasar el 18 de septiembre, en las Fiestas Patrias; nosotros ahí nos hacemos cargo de la solicitud del Gobierno de que no existan celebraciones masivas y las personas se reúnan en lugares más pequeños”, manifestó Picallo.

Aseguró que, en ese sentido, los restaurantes “cumplen con los protocolos, existe distanciamiento, hay control y ponemos a disposición de toda la ciudadanía el hecho de celebrar en un restorán, ya sea presencialmente o también a través del delivery”.

“Estamos super esperanzados de que septiembre va a ser el comienzo del despegue de nuestro sector, para los restoranes que están en zonas turísticas va a ser un fin de semana muy bueno, porque además se ha permitido la movilidad interregional”, comentó el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía.

También señaló que en un comienzo de la pandemia se hablaba de que los restoranes eran de los lugares más riesgosos y, en el transcurso del tiempo, “y con base en lo que hemos hecho como gremio, fuimos el primer sector económico que generó un protocolo de seguridad para poder asistir a los restoranes, no existe ninguna evidencia de que hayamos sido foco de contagio”.