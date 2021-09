Hace algunos días, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) declaró Alerta Temprana Preventiva a causa de las precipitaciones pronosticadas para este sábado 11 y domingo 12 de septiembre en sectores de valle y la precordillera de la Región Metropolitana.

A tan solo una semana para las celebraciones de Fiestas Patrias, la preocupación por las posibilidades de que este fenómeno se repita durante los días 17, 18 y 19 de septiembre comienza a crecer.

La mañana de este sábado, el meteorólogo Eduardo Saéz anticipó el escenario climático que se podría presentar durante las festividades de la próxima semana en el país.

Lee también: Pronostican marejadas con olas de hasta 6 metros en la región de Valparaíso

Respecto al día 18, el experto dijo que en este momento el diagnóstico es de “nubosidad parcial”. Al ser consultado por las posibilidades de precipitaciones durante esa jornada, Sáez explicó que existen dos modelos para determinar el pronóstico y que en este momento ambos “están dando de nublado variando a parcial con posibilidades de precipitación en la cordillera”.

Y profundizó: “aparecen las precipitaciones, pero sin nubes. Cuando tengamos lluvia con nubes, ahí ya podemos creerla, pero en este momento todavía me da precipitaciones con escasa nubosidad y eso no me cuadra”.

El meteorólogo analizó, por último, la situación de déficit de agua que atraviesa en la actualidad el país. “Lo más probable es que terminemos el año con un 50% de déficit. Lo bueno es que ha caído nieve, ha estado lloviendo con frío, así que el panorama está mejor que en 2019, de hecho, en este momento ya ha caído más agua que todo el 2019. No es un panorama ideal, pero estamos mejor”, concluyó Sáez.