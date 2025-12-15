Arrau señala que el gabinete de Kast se anunciará antes del 15 de enero: “Queremos anticipar las carteras más esenciales”

El exjefe de campaña de José Antonio Kast y vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, adelantó en Tolerancia Cero detalles sobre el nombramiento de su gabinete.

El exjefe de campaña de José Antonio Kast en a segunda vuelta presidencial y vicepresidente del Partido Republicano, Martín Arrau, adelantó en Tolerancia Cero de CNN Chile detalles sobre la composición del gabinete del gobierno entrante.

En ese contexto, comentó que, tras el triunfo de Kast en los comicios, se han realizado análisis de lo que hicieron administraciones anteriores y también se han barajado las fechas para el nombramiento de ministros.

“Nosotros tenemos una planificación propia, que ya está en marcha. De hecho, llevamos tiempo trabajando en esto, porque habría sido incluso irresponsable estar en una campaña presidencial sin planificar estos procesos, tanto en temas programáticos como de recursos humanos, por llamarlo de alguna manera”, enfatizó.

Por tanto, sostuvo que están centrados en “ejecutar lo que hemos definido: un plan de 90 días, y también el gobierno de emergencia”.

Consultado sobre fechas claves para el nombramiento del gabinete, respondió: “Si uno mira los gobiernos anteriores, el que más rápido lo hizo fue uno de los gobiernos de Sebastián Piñera, el 15 de enero”, y agregó que el cronograma estimado de su administración apunta a que se realice antes, al menos con los “nombres más esenciales de carteras”.