La diputada de Renovación Nacional (RN) Ximena Ossandón afirmó “tener dudas” sobre las personas que acompañan la candidatura presidencial de Sebastián Sichel, entre ellas, la ex subsecretaria y actual vocera del postulante oficialista, Katherine Martorell.

En relación a las transformaciones y mejores sociales que deba hacer el gobierno de quien gane los comicios de fin de año, la parlamentaria dijo en Aquí Se Debate Prime de CNN Chile: “yo confío en la persona de Sichel y tengo también ahí mis dudas con personas que lo está acompañando, pero yo conversé muchas veces con él cuando fue ministro de Desarrollo Social y tenía exactamente el mismo diagnóstico que yo”.

“Ahora, ¿cómo vamos a eso? No sé. Créeme que yo me la voy a jugar, también comprometo a muchos otros parlamentarios de nuestro sector que tenemos una mirada distinta, muchas más de derecha social -yo sé que suena casi como un cliché, pero así es- y nos vamos a jugar por eso”, agregó.

Ossandón también manifestó que “no miren a huevo a Sichel. Sichel es un gallo bastante preparado, tiene mucha sensibilidad social. Lo importante es quién lo rodee y ahí vamos a estar preocupándonos también para que ojalá sean las personas que compartan este ideal”.

Tras ser consultada sobre quiénes son las personas en el entorno del ex ministro que no le dan confianza, la diputada respondió que “yo no los conozco en profundidad a todos, pero efectivamente hay un buen grupo que viene de este mismo gobierno anterior. Yo creo que hoy día, por ejemplo, haber tomado personajes del gobierno de Sebastián Piñera fue un error. Yo creo que no visten bien a Sebastián Sichel”.

Luego, se le preguntó si la ex subsecretaria Martorell sería una de estas personas, a lo que Ossandón respondió: “sí, una de esas personas es ella. Y yo creo que en el fondo él (Sichel) tiene que ser él y seguir en este camino de independiente, donde muchos políticos, nosotros, lo vamos a apoyar, porque yo de verdad creo que él tiene muy buen diagnóstico”.

“Por algo él salió del Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que él tuvo problemas fuertes en ese minuto con Briones y con Blumel, acordémonos cuando él baja las escaleras y ni siquiera lo despiden, no se saludan. ¿Por qué? Porque él tenía un diagnóstico distinto en ese minuto y él hizo saber lo que pensaba y en ese minuto a este grupo no le gustó”, sentenció.