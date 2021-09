Tras el escándalo de la fallida candidatura presidencial de Diego Ancalao, ex abanderado de La Lista del Pueblo, donde el Servel encontró que más de 23 mil de sus firmas presentadas habían sido validadas por un notario fallecido, el caso de fraude electoral continúa revelando nuevas versiones y acusaciones.

En conversación con T13, Wladimir Rojas, quien fue acusado por el ex candidato de haber estado a cargo de la recolección de firmas físicas, no solo aseguró que actuó exclusivamente de intermediario, sino que también dijo que no recibió ningún pago por parte de Ancalao o su círculo cercano.

“Uno siempre conoce las gentes que se salta las reglas, y el notario que supuestamente yo busqué era un notario que se iba a saltar las reglas, pero que en rigor debiera existir, no uno muerto (…) si llego a saber esto no me meto en esta cuestión”, manifestó el hombre.

Rojas sostuvo que “no conocí jamás notario alguno, yo conocí a un intermediario el mismo día que conocí a esta gente, me refiero a la tal Denisse y al Ancalao, los conocí el mismo día y ellos hicieron el trato con el intermediario” y aseguró que todo lo que hizo fue como un favor a la hermana de su hija, “porque ella como que estaba entusiasmada, la tenían cuenteada, como que eran la salvación de Chile y para suerte de Chile se cruzaron con un fantasma y le salió todo para atrás porque son fuleros (sic)”.

Finalmente, el hombre indicó que nunca recibió dinero por parte del candidato apoyado por La Lista, pero sí reconoció que le habían ofrecido grandes montos. “La persona que me dio el contacto sí, consiguió una comisión del intermediario”, asintió.

“Él estaba consciente de lo que estaba haciendo, se muestra como una blanca paloma y se está aprovechando de que se encontró con un desgraciado que tiene antecedentes, y dijo ‘ah, este la lleva’”, alegó y finalizó destacando que “no creo que llegue a ninguna parte, es un tránsfuga, es peor que yo; por último, cuando hacía mis cosas, yo lo hacía y después corría, no me quedaba con la cara dura con las cámaras haciéndome una blanca paloma”.

Actualmente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se ha hecho cargo de la querella interpuesta por el Servel contra Ancalao, designando al fiscal regional centro norte, Xavier Armendáriz, como persecutor.