Ministra Orellana afirma que Kast debe explicar cómo financia el “Chao préstamo”: “No pasa un test técnico mínimo”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género afirmó que la PGU "tiene cara de mujer" pues serían las principales beneficiadas, cuestionando así la idea del líder republicano que modificaría lo alcanzado en la reforma previsional.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, habló en CNN Prime sobre lo que ya ha surgido en el marco de la campaña presidencial y que tienen relación con la cartera que lidera, como aquellas propuestas de terminar con planes de equidad de género.

Consultada sobre si ve o no peligros de retroceder en derechos, la secretaria de Estado recordó la frase de Simone de Beauvoir respecto a que basta una crisis para que se cuestionen los derechos de las mujeres: “hay países en los que se ha retrocedido. Y el retroceso no tiene que ver con que diga o no ‘género’ una política, sino con las oportunidades y las libertades que tenemos las mujeres”.

Por otro lado, desde algunas candidaturas también han señalado que terminarían con el denominado “préstamo al Estado” implementado en la reforma previsional, correspondiente al 1,5% cuyo destino es financiar el Beneficio por Años Cotizados (BAC).

“Como decía el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, uno no puede llegar y decir ‘vamos a quitar esta vía de financiamiento y buscaremos otra’, porque estamos hablando de las pensiones de millones de personas”, comentó Orellana. “Cuando eliminamos mecanismos redistributivos o solidarios lo que hacemos es impedir que se suban las pensiones actuales”.

En ese sentido, señaló que dependerá del candidato José Antonio Kast (Partido Republicano) explicar cómo financiaría el BAC si no cuenta con ese 1,5%, afirmando que sería “un poco inexacto” plantear simplemente que será “financiamiento estatal”. “No pasa un test técnico mínimo”, añadió.