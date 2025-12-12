Andrés Longton: José Antonio Kast ha dado “señales contundentes de que los delincuentes no lo van a pasar bien en nuestro país”

En CNN Chile Radio, el diputado y senador electo de RN apuntó a la "unidad" de las derechas y los sectores de centro en un eventual Gobierno del líder republicano. Se podría "crear una amplia coalición, como lo fue en su momento la Concertación", dijo.

A tres días de la segunda vuelta presidencial, el diputado y senador electo de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, habló sobre las expectativas que hay en torno a un eventual gobierno de José Antonio Kast.

“Hay un compromiso de Kast que no ha revelado completamente por razones obvias, porque todavía no llega al Gobierno, de que va a haber señales claras y un programa que en su ejecución va a dar señales contundentes respecto a que los delincuentes no lo van a pasar bien en nuestro país”, dijo en CNN Chile Radio.

Respecto al debate del martes, el último antes de la elección de este domingo 14 de diciembre, el parlamentario expresó que ve el panorama “de manera optimista”.

Por el otro lado, opinó sobre Jeannette Jara: “No tengo muchas expectativas de su comportamiento, pero me parece que detrás hay un tratar de ocultar su verdadera convicción, que es más cercana a las ideas comunistas y que las trata de matizar, camuflar. Sabemos que es parte de la estrategia de los comunistas en el mundo hacer eso para poder acceder al poder”.

El rol de Chile Vamos si gana Kast

Longton remarcó que se deben aprender las lecciones de este gobierno y que hay que “confluir en una unidad de partido”.

Según dijo, hay que “propender a la unidad como Gobierno” en un eventual mandato de Kast, donde “las derechas y los sectores de centro no solamente participen, como lo ha dicho el presidente del Partido Republicano, de la conformación de los equipos y de la gestión, sino que el trabajo en conjunto para efectos de que la responsabilidad de que Chile salga adelante confluyan todos y nadie se sienta excluido de las decisiones que se tomen”.

Todo esto, añadió, teniendo en cuenta al amplio espectro que conforma a las derechas y a sectores de centro, para así “gobernar no solamente 4 años, sino que ojalá 8 y 12 y crear una amplia coalición, como lo fue en su momento la Concertación. Eso me parece vital, que sea desde el día uno”.

Si bien dicho camino “no va a estar exento de dificultades”, el diputado apuntó a la importancia de “crear una orgánica de trabajo, de resolución de conflictos, de no extrapolar o no subir los decibeles cuando hay diferencias dentro de la coalición”.

“Si todos trabajamos pensando en el país y no pensando en tus propios partidos, no pensando en tu propio sector o no pensando en que tu partido tiene que gobernar en cuatro años más, me parece que esa generosidad y ausencia de mezquindad la gente la va a valorar porque la coherencia y la consistencia en política es muy importante”, subrayó.