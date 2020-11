Académico y director ejecutivo de la consultora de Washington DC Infoamericas.info, Patricio Zamorano, se refirió al tenso conteo de votos que se vive en EE.UU., en el marco de las elecciones presidenciales, en las que Donald Trump va a la reelección y Joe Biden espera llegar a la Casa Blanca.

En entrevista con CNN Chile, el analista aseguró que es normal que se haya extendido el proceso y que es legal, ya que muchos estados tienen considerados días tras la elección para hacerlo: “Lo que está pasando ahora es completamente normal, simplemente se están contando los votos“.

“Eso es lo que se anticipaba por la histórica cantidad de votos por correo, que se hicieron para proteger a la población del coronavirus. EE.UU. tiene una gran tradición de voto por correo, así que Trump está yendo contra la corriente histórica”, apuntó.

Junto a esto, dijo que de apoco el mandatario se está quedando “solo”, ya que “han habido voces, incluso en la cadena Fox News, que se han negado a ratificar este desastre que está intentando hacer Trump de no reconocer la tendencia matemática que es ineludible”.

Lee también: Raúl Sohr: “¿Qué autoridad moral va a tener EE.UU. después de lo que estamos viendo?”

Sobre qué puede venir ahora, en caso de que Joe Biden obtenga los votos electores para llegar a los 270 necesarios y Trump no reconozca la eventual derrota, Zamorano dijo que “es terreno desconocido”.

“Él puede expandir esto haciendo demandas infructuosos por cuatro semanas más. Ya pasó en Florida en 2000 (elección de George W. Bush y Al Gore). ¿Qué va a pasar cuando llegue el 20 de enero y no pueda ser un habitante de la Casa Blanca y ser un ciudadano más? La verdad es que es impensable que afecte la dignidad de la presidencia y de su propia persona y que tenga que ser desalojado“, adelantó.

Finalmente, sobre los estrechos márgenes por los que en este momento Biden se está imponiendo en estados clave, el académico aseguró que “nos metemos en la dinámica de Donald Trump, él está perdiendo por los mismos márgenes por los que él ganó en 2016“.

“Pasó con Wisconsin, Michigan, Pensilvania, lo mismos estados. También tuvo una diferencia de 20 mil y 40 mil votos y Hillary Clinton no pidió recuentos. Ella podía haber hecho un escándalo legal artificial, pero no lo hizo porque perdió. En este momento no hay nada extraño y se produce el mismo escenario de cuando Trump ganó, pero al revés”, concluyó.