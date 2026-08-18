Ikea alista su llegada a la web de Falabella: ¿Qué productos se venderán?

Desde fines de agosto, los productos de Ikea serán parte del catálogo de Falabella a través de su sitio web y la app.

Con ello, Chile se convertirá en uno de los tres países autorizados por Ikea para comercializar productos de la marca de diseño y decoración sueca.

Cabe recordar que la empresa sueca llegó por primera vez a Chile en 2022, con la apertura de una tienda en el Open Kennedy en Las Condes. Su segunda tienda física se encuentra en el Mallplaza Oeste, en Cerrillos.

El gerente general corporativo de Mejoramiento del Hogar del Grupo Falabella, Alejandro Arze, comentó que la alianza es un hito clave “para el Grupo Falabella y para el crecimiento de IKEA en Sudamérica”.

“Refleja la confianza en un modelo que hemos construido desde la región junto a nuestros equipos y demuestra lo que podemos lograr cuando conectamos las capacidades que existen dentro del ecosistema Falabella en torno a un desafío común: entregar una mejor experiencia a nuestros clientes”, agregó.

Mientras que el gerente general corporativo de Falabella Retail, Francisco Irarrázaval, comentó que la incorporación de la empresa sueca al ecommerce “refuerza nuestra estrategia especialista en la cual la categoría hogar toma gran relevancia, entregando a nuestros clientes una gran disponibilidad de productos de las mejores marcas de Chile y el mundo en un solo lugar. Esto representa una oportunidad para seguir ampliando la propuesta de valor que entregamos a nuestros clientes, acercándoles las mejores marcas y lo último con productos que antes no estaban disponibles a través de este canal”.

¿Qué productos se venderán?

Según dio a conocer la empresa, las compras podrán realizarse de manera online en falabella.com, que “funcionará como un punto de encuentro y canal de compra para los clientes, mientras que Ikea se encargará de la preparación de pedidos, despacho, logística y postventa, manteniendo sus estándares de servicio y atención”.

También habrá alternativa de retiro en tienda por medio del sistema de Click & Collect.

En una primera etapa, se comercializarán las categorías de almacenamiento, decoración, comedor, dormitorio, escritorios y living de Ikea.

En base a los resultados que se obtengan en Chile en esta primera fase, el modelo se implementará en Colombia.