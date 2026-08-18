Economía chilena sufre nuevo golpe: PIB del segundo semestre de 2026 cae 0,2%

El Banco Central informó este martes que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile anotó una contracción interanual de 0,2% durante el segundo trimestre de 2026.

La cifra del Informe de Cuentas Nacionales confirmó un retroceso en la actividad económica nacional arrastrado por el desempeño minero, la caída en los envíos al exterior y la variación de existencias, factores que fueron compensados de manera parcial por el dinamismo del consumo.

Desde el desglose sectorial, el instituto emisor detalló que “la contracción del PIB se explicó, en gran parte, por la actividad minera”, mientras que la medición no minera logró expandirse impulsada por el comercio y los servicios personales.

Al aislar los efectos estacionales, el desempeño general de la economía no registró variación respecto del trimestre anterior.

El balance entre abril y junio situó al primer semestre del año en terreno negativo, tras el descenso de 0,3% reportado en los primeros tres meses de 2026.

Además, el resultado trimestral se ubicó por debajo de las previsiones del mercado, que anticipaban una leve expansión de 0,1% tras la última entrega del Índice Mensual de Actividad Económica.