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Temblor este martes 18 de agosto: CSN ubica epicentro a 38 km de Rancagua

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Temblor sacude a la zona central durante la tarde de este martes

Un sismo de magnitud 3,8 se registró durante la mañana de este martes 18 de agosto en la zona central del país.

De acuerdo con el reporte actualizado del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento ocurrió a las 07:50 horas y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al norte de Rancagua, en la Región de O’Higgins.

El organismo detalló que el temblor tuvo una profundidad de 78 kilómetros.

CSN actualizó la magnitud del sismo

En su reporte preliminar, el Centro Sismológico Nacional había informado una magnitud de 3,7, con una profundidad de 77,73 kilómetros y un epicentro ubicado a 37,27 kilómetros al norte de Rancagua.

Posteriormente, tras el análisis de los datos obtenidos por sus estaciones, el organismo actualizó los parámetros y estableció la magnitud definitiva en 3,8.

El movimiento se produjo a las 07:50:17 horas.

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