Análisis del último debate presidencial: “Si Kast no cumple con las expectativas ciudadanas, veremos a Parisi refortalecido”

Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, analizó este miércoles el último debate presidencial antes de las elecciones, organizado por Anatel y transmitido ayer.

En conversación con Hoy Es Noticia, Imas señaló que, desde su perspectiva, “el ganador de ayer fue Franco Parisi para el año 2030”, apuntando a un fortalecimiento de su figura política de cara al futuro.

Sobre el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, comentó que “si no cumple con las expectativas ciudadanas, veremos a Parisi refortalecido”.

El experto también añadió que ve a al republicano como “un líder para una barra brava”.

“El discurso del domingo será vital”, enfatizó.

Imas fue crítico sobre el enfrentamiento: “Vi un debate de baja calidad. El indeciso entendió que es mejor quedarse en indeciso”.

Respecto a Jeannette Jara, quien “salió fortalecida de las primarias”, Imas sostuvo que “al poco andar, errores propios y zancadillas políticas de Jadue y Carmona hicieron cuestionar la candidatura”, reflejando las dificultades que enfrenta la candidata en consolidar su opción electoral.