Álvaro Carter y polémica por apoyo de Mario Desbordes: “Nos conocemos hace muchos años, su ayuda fue totalmente desinteresada”
Por Daniela Pérez P.
05.11.2025 / 12:38
En entrevista CNN Chile Radio, el candidato no quiso referirse en concreto a la polémica desatada al interior de RN, ya que "uno no puede entrometerse en los problemas de otra casa".
El candidato republicano Álvaro Carter se refirió al apoyo dado a su campaña por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), lo que causó sorpresas y levantó críticas dentro de su partido.
La polémica fue porque apoyó a Carter en desmedro de Ximena Ossandón, la candidata de su propio partido por el distrito 12. “No me gusta hacerme la víctima, pero fue un balde de agua fría“, dijo Ossandón a CNN Chile.
En entrevista con CNN Chile Radio, partió afirmando que “uno no puede entrometerse en los problemas de otra casa; yo soy del Partido Republicano, soy militante, por lo tanto, lo que sucede hoy día en el RN respecto a Mario Desbordes, que me dio su apoyo, no voy a opinar”.
“Hoy me dediqué a darles las gracias. Su ayuda fue totalmente desinteresada y se lo agradezco de corazón. Nosotros nos conocemos hace muchos años; nosotros tuvimos varias batallas, tanto políticas como personales, en estos años que nos han hecho muy cercanos”, agregó.
Por otra parte, el candidato republicano atribuyó el apoyo netamente a algo personal, negando que exista algo “más allá”. “Es totalmente feeling; él tiene un origen muy parecido al mío (…) tenemos cercanía y, si hubiese estado al revés, yo le hubiera dado también mi apoyo“.
Sobre la importancia de su respaldo, afirmó que “Mario está luchando todos los días contra los tordos azules, todos los días luchando contra el crimen organizado que se ha tomado el centro de Santiago y el comercio ilegal; por lo tanto, Mario sabe perfectamente que hoy día lo que necesita Chile“.
Finalmente, prefirió no hacer comentarios sobre los dichos de la diputada Ossandón. “No voy a calificar cómo pueda haber reaccionado mi compañera de derechas (…). Nuestro verdadero desafío es ganarle a la izquierda y luchar día a día para conquistar votos y recuperar el congreso”.