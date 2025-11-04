Ximena Ossandón lamenta apoyo de Mario Desbordes a republicano: “Es un balde de agua fría, yo siempre he estado con él”

En entrevista con CNN Chile Radio, Ossandón sostuvo que la decisión del alcalde la sorprendió "dada la amistad que tenemos y el trabajo político que hemos hecho en conjunto".

La diputada Ximena Ossandón (RN) lamentó el apoyo que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dio al candidato republicano Álvaro Carter por el distrito 12 en lugar de ella, quien pertenece a su mismo partido.

Este lunes, tras oficializarse el apoyo, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, informó que llevarán al jefe comunal al Tribunal Supremo de la colectividad. “Será este el que decida qué medidas tomar”, dijo.

Ossandón dice que apoyo de Desbordes a Carter es “un balde de agua fría”

En CNN Chile Radio, Ossandón sostuvo que la decisión del alcalde la sorprendió “dada la amistad que tenemos y el trabajo político que hemos hecho, recordemos que me hice cargo en su primaria presidencial en todo mi distrito de hacerle campaña y no precisamente los Carter lo apoyaron”.

“Tenía yo una cercanía; por lo mismo fue muy sorprendente, sobre todo proviniendo de un expresidente de RN que sabe cómo es la institucionalidad (…). No me gusta hacerme como la víctima, pero me llegó un balde de agua fría que yo no estaba esperando“, agregó la candidata al Congreso.

En esta línea, afirmó que le dolió el respaldo a Carter. “Es que cómo no va a doler, si somos humanos. A pesar de que muchos no lo han querido apoyar, en muchas otras épocas yo siempre he estado con él, fuimos buenos compañeros también cuando fuimos diputados, entonces fue sorpresivo”.

#CNNChileRadio | Ximena Ossandón, diputada (RN): “Tenía una cercanía, así que fue sorprendente. Sobre todo proviniendo de un expresidente de Renovación Nacional. Se pasa por encima todo lo que él acordó y prometió”. 📡Sigue la señal aquí https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/SojGeCoagt — CNN Chile (@CNNChile) November 4, 2025

Respecto a la motivación, sostuvo que ello “hay que preguntárselo a él, por qué un expresidente de RN se pasa por encima todo lo que él acordó y prometió cumplir como presidente del partido, y además en RN no hay personas de una categoría 1, 2 y 3, o sea, todos quienes no cumplen con estas reglas pasan al Tribunal Supremo“.

Finalmente, dijo no creer que esto sea alguna señal de acercamiento del alcalde hacia el mundo republicano. “Diría que no, ya que para mí Carter tampoco es un republicano, o sea, él está ahí porque quiso, porque su hermano se fue —quien tampoco es un republicano— y no comparte las ideas del mundo republicano”.

“Esto no es un tema de que Mario esté cambiando al sector republicano; él es una persona muy comprometida con RN, con nuestros principios, y esto hace relación con la futura elección de la mesa; esa es mi teoría conociendo a Mario, quien tampoco tiene pinta de republicano“, cerró.