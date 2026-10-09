Aluvión en Las Condes: Gobierno dice que no se activó alerta SAE porque “podría haber generado un problema de descoordinación mucho mayor”

El subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, dio a conocer que hasta la mañana de este viernes se mantiene la información sobre seis personas lesionadas —incluido un bebé de un año— tras el aluvión que afectó parte de Las Condes ayer jueves.

Los afectados “han sido atendidos en los centros asistenciales y no hay problemas mayores hasta este momento”. Por otro lado, hasta ahora no se tienen reportes sobre personas desaparecidas ni tampoco sobre fallecidas.

Debido a la emergencia, el presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe en la comuna y se cancelaron las clases allí y en otras nueve comunas del borde cordillerano.

Esta mañana, se está desarrollando una reunión de Senapred junto al biministro Claudio Alvarado para obtener un catastro del daño producido.

En entrevista con CNN AM, Lagos habló respecto al levantamiento de fichas FIBE o ayuda a afectados, señalando que “lo primero es paliar los efectos inmediatos y negativos de esta masa aluvional; son trabajos que requieren tiempo y maquinaria pesada. Veíamos la cantidad de material que se arrastró por esta masa, tanto material vegetal como no vegetal; vemos las piedras, que requieren poner los esfuerzos ahí”.

“Inmediatamente se resuelva esa situación y, en paralelo, existe la posibilidad de que los equipos, especialmente el Ministerio de Desarrollo Social y de la Municipalidad, hagan este catastro para tener certeza de las viviendas afectadas y las eventuales ayudas que puedan recibir las familias afectadas por esta situación”, agregó.

El subsecretario también abordó las críticas por la respuesta de Senapred frente a la no activación de alertas SAE. Según argumentó la directora del organismo, Alicia Cebrián, no hubo alertas para permitir la evacuación.

“Lo primero es que la acción preventiva de Senapred o de nuestra institucionalidad en caso de catástrofe no solamente es la alerta SAE. Nosotros emitimos una alerta amarilla en gran parte de la Región Metropolitana precisamente por este evento y, además, le agregaría que este evento lo calificó Sernageomin como un evento súbito y anormal”, aseveró.

Y continuó diciendo que “a propósito de la situación que ocurrió en este verano, que son los incendios, había menos masa vegetal para retener la ladera de los cerros y esta lluvia repentina, que además fue muy intensa, fueron 15 milímetros en poco menos de media hora, entre 20 y 30 minutos, generó esta situación excepcional”.

De acuerdo a la autoridad, “al tener poca información respecto a lo que estaba pasando ahí en concreto, probablemente una alerta SAE podría haber generado un problema de descoordinación mucho mayor porque no se conocía cuál iba a ser este polígono el que había que evacuar. Y eso fue lo que han señalado las autoridades y, por tanto, esto también nuevamente es sujeto de evaluación constante”.

Con todo, aseveró que “lo que corresponde ahora es paliar los aspectos negativos de lo que ocurrió, limpiar los caminos, que la ciudadanía vuelva a la normalidad y después hacer todas las evaluaciones respecto a las alertas preventivas que pueda dar nuestra institucionalidad, como también cómo podemos responder frente a este tipo de hechos que además no estábamos acostumbrados, son completamente nuevos y nuestra institucionalidad tiene el deber de adaptarse frente a este tipo de cosas que pueden seguir ocurriendo”.