Hace unos meses la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, decretó la paralización de seis proyectos inmobiliarios en la costa valdiviana debido al daño que estaban produciendo en el suelo rural de la zona. A partir de esto, la autoridad comunal decidió redactar un proyecto de ley para evitar que esta situación se repitiera en otra zona del país, el cual se lo presentó al ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con la alcaldesa, quien explicó las razones que han provocado esta situación.

“Nuestra ley de urbanismo prohíbe generar polos urbanos en zonas rurales, Y lo que ha estado aconteciendo es que se producen parcelaciones que pasan por el SAG, no por el área urbanística, pero tienen fines inmobiliarios. El problema de fondo es que no estamos protegiendo el suelo rural, no se está protegiendo el medio ambiente. Lo que pasaba con estos seis proyectos es que están atentando con las napas subterráneas de aguas, la selva valdiviana, etc.”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que este proyecto no es suficiente, ya que “necesitamos tener una legislación nacional, porque es su problema de todo el territorio. Y presentamos este proyecto de ley que hemos estado trabajando con algunos senadores. Una de las cosas que conversábamos es que tenemos que articular a muchos sectores, también dice relación con el medio ambiente y con el área agrícola y ganadera”.

Respecto al problema con las inmobiliarias, la alcaldesa afirmó que está segura que ganarán en caso de ir a tribunales y empatizó con las personas que ya habían adquirido una de estas propiedades.

“Lo más probable es que termine en tribunales y tenemos la certeza que nos va a ir bien, pero hay que empatizar con la gente que ha comprado, porque hay mucha que no es Valdivia, si no que es de lugares como Santiago y que les encantaría vivir en el sur. Pero hay una cosa que hemos dicho, que no se puede pretender tener las mismas condiciones de zona urbana, pero en la ruralidad. Si se quiere vivir aquí tiene que hacerse entendiendo que requiere de un tratamiento especial”, señaló.

“Estamos hablando del tratamiento del agua. Lo que hacen es subdividir un suelo, con pozos de agua profundos y que dañan las napas subterráneas y no pasan por ningún sistema de evaluación. Es un tema de cómo se sostiene en términos ambientales 100 casas que no estaban preparadas para eso”, agregó.

Amtmann también acusó falta de voluntad política para llevar a cabo las regulaciones correspondientes a los suelos. “Se va hecho la vista gorda, está pasando algo muy dramático que a veces cuesta que se vea en la zona céntrica, que se está devastando la ruralidad. Donde antes se podía cultivar hoy no se puede. A vista y paciencia de todas las autoridades que no han cumplido la ley. No es sostenible que un país no tenga áreas rurales por los temas ambientales y productivos”, afirmó.

Por último, anticipó que espera que este proyecto de ley se apruebe, a más tardar, en el mes de diciembre. “Tenemos un apoyo transversal y el ministro me dejó la impresión que hubo un compromiso de trabajar en una mesa pre legislativa que permita afinar algunos detalles y poder avanzar a una aprobación general de aquí a diciembre“, concluyó.