Alcalde Jadue analiza irrupción de Kaiser: “Hemos tenido dos guerras mundiales propiciadas por ese tipo de perfiles”

En conversación con CNN Chile Radio, el alcalde de Recoleta señaló que “el mundo ya ha vivido la experiencia de tener gobernantes de ese perfil y no han sido buenas”.

Este jueves, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, sostuvo que ve “con mucha preocupación” la irrupción de Johannes Kaiser en la carrera presidencial.

En la última encuesta Cadem, el diputado apareció en el segundo lugar de las preferencias presidenciales espontáneas con un 13%, siendo solo superado Evelyn Matthei (20%). Tras él se ubicó la expresidenta Michelle Bachelet (12%).

¿Qué dijo Fares Jadue sobre Johannes Kaiser?

En entrevista con CNN Chile Radio, el alcalde partió señalando que no cree “en los discursos conservadores”. “Para el desarrollo de nuestro país necesitamos gente que tenga visiones bastante más adelantadas y avanzadas”.

“Es que hoy, acaba de ganar Trump en Estados Unidos, entonces ya estamos viendo qué es lo que ocurre en el mundo cuando discursos demasiado conservadores, muy de derecha, vinculados también a ciertas ideas de derecha fascistas”, agrego.

A juicio de Jadue, el escenario es “complejo”. “Eso lo miro con preocupación, el mundo ya ha vivido la experiencia de tener gobernantes de ese perfil y no han sido buenos. Hemos tenido, de hecho, dos guerras mundiales propiciadas por ese tipo de perfiles”.

Preocupación por la falta de recambios

Jaque también analizó el panorama presidencial, afirmando que “hoy el PC tiene varias cartas dentro que han jugado distintos roles (…), pero lo que hay que poner al centro —y pensar en el sector completo— es quién tiene las mayores posibilidades efectivamente de lograr ganar una elección”.

Sobre una eventual candidatura de Michelle Bachelet, sostuvo que la expresidenta “siempre será un buen nombre”. “Genera unidad, es alguien que tiene legitimidad, que genera legitimidad. Me ha tocado participar de distintas instancias y actividades, actos donde la comunidad la reconoce, la valora y la quiere”.

Pese a ello, el jefe comunal dice que le preocupa que no exista recambio: “me preocupa que no tengamos recambios, que no haya otro nombre, que no haya otros nombres, porque también uno tiene que pensar en las personas”.

