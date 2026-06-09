Abogado de exministro Grau: “Se ha propagado una cepa de un virus muy pernicioso en la política chilena, que es usar las AC para ganar puntos políticos”

El abogado constitucionalista Patricio Zapata, a cargo de la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau, se refirió a la acusación constitucional presentada en contra del exsecretario de Estado.

El libelo, presentado por diputados libertarios y republicanos, acusa irregularidades en el manejo de cifras fiscales y, de aprobarse, implicaría la prohibición de ejercer cargos públicos por cinco años.

En conversación con Hoy Es Noticia, el abogado sostuvo que la discusión sobre los informes fiscales del último año del gobierno de Gabriel Boric no puede confundirse con una infracción constitucional.

“Uno puede tener una opinión A, B o C sobre la política fiscal del gobierno del presidente Boric, sobre la gestión de Nicolás Grau como ministro, (…) pero eso es una cosa, una opinión técnica o política, y otra cosa es decir que al contener esos informes las proyecciones que contienen, se ha violado la Constitución o la ley”.

A juicio de Zapata, quienes impulsan el libelo no han logrado acreditar una vulneración concreta de la normativa. “Para violar la Constitución o la ley, uno tiene que advertir que hay una regla que dice ‘no haga esto’, y la persona hizo eso, o una regla que dice ‘haga esto’, y la persona no hizo eso. No basta con decir: ‘Mire, no me gusta, no me convence, no me parece’”.

Insistió en que las diferencias respecto de las cifras fiscales son un debate técnico y político, no uno de carácter constitucional. “Si esto fuera un seminario macroeconómico en Chicago, podríamos discutir largamente sobre si están bien hechas las proyecciones o no (…), pero es una acusación constitucional, es un juicio constitucional, y tiene una condena”, señaló, advirtiendo que una eventual sanción dejaría a Grau “por cinco años inhabilitado de trabajar en el sector público”.

El abogado constitucionalista también cuestionó la frecuencia con que se han utilizado las acusaciones constitucionales en los últimos años. “Esta acusación es parte de una cadena larga de acusaciones, casi me atrevo a decir un círculo vicioso”, sostuvo, agregando que muchas veces estos procesos se presentan “como una manera de hacer un punto político”.

#HoyEsNoticiaCNN | Patricio Zapata, abogado a cargo de la defensa de Nicolás Grau en AC: “Esta AC es parte de una cadena larga de acusaciones, casi me atrevo a decir un círculo vicioso. En los últimos 10 años se han presentado más 20 acusaciones, me atrevo a decir que la mayoría… pic.twitter.com/8sJyntjHxS — CNN Chile (@CNNChile) June 9, 2026

Según el abogado, esta práctica termina afectando a las instituciones del Estado y a sus funcionarios. “Deterioras las instituciones, haces que servir al Estado en el Ministerio de Hacienda se transforme en un peligro”, dijo, calificando como especialmente grave que se sugiera una manipulación deliberada de la información fiscal: “Es una acusación gravísima y ataca un elemento de la institucionalidad que uno hubiera pensado que gozaba de bastante respetabilidad”.

Respecto de las proyecciones económicas cuestionadas, Zapata recordó que estas se construyen sobre hipótesis que pueden verse alteradas por factores externos. “La economía no es una ciencia exacta, son miles los factores que pueden influir en que se produzca el efecto que yo busco”, explicó, mencionando como ejemplo cambios en los mercados internacionales o eventos geopolíticos imprevistos.

#HoyEsNoticiaCNN | Patricio Zapata, abogado a cargo de la defensa de Nicolás Grau en AC: “Tras el propósito de llamar la atención de la opinión publica, se deterioran las instituciones”@matiburgos 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/THzxQehSdm — CNN Chile (@CNNChile) June 9, 2026

Por ello, advirtió sobre las consecuencias de sancionar políticamente a una autoridad por estimaciones que posteriormente no se cumplen, afirmando que “castigarlo con la pena de muerte cívica por cinco años porque hizo una proyección económica que no se cumplió completamente, me parece que es sacar de su lugar al derecho constitucional y a la justicia constitucional e intentar reemplazar a la política”.

De cara a la revisión de la acusación, el abogado expresó su expectativa de que la comisión escuche a especialistas en materias fiscales antes de resolver. “Mientras más información tengamos, menos fuerza van a tener las insinuaciones o las afirmaciones de haber existido una conducta abusiva o inaceptable”, afirmó.

Finalmente, reitero su diagnóstico sobre el uso de este mecanismo: “Se ha propagado una cepa de un virus muy pernicioso en la política chilena, que consiste en usar la acusación para ganar puntos políticos. Creo que es tiempo de ponerle fin a esta epidemia”.