La Fiscalía abrió una nueva causa en el marco del caso del adolescente que cayó al Río Mapocho. A la ya existente contra el carabinero Sebastián Zamora, imputado por homicidio frustrado, ahora se suma la investigación al mismo joven por desórdenes públicos y levantamiento de barricadas.

En entrevista con CNN Chile, Fernando Monsalve, abogado del menor de edad, sostuvo que “me parece sano y normal que ante denuncias y dudas que la Fiscalía crea que debe investigar, investigue. Es lo normal en un Estado de Derecho”.

Sobre el estado de salud del adolescente, informó que “se encuentra desde el viernes pasado en su casa, con reposo, todavía esta con secuelas en cuanto al TEC en su cabeza, luego empezará la rehabilitación de su muñeca y otras lesiones que provoco este intento de homicidio por parte del carabinero”.

Sobre la nueva causa abierta, añadió que “no tiene ninguna relación más allá de la circunstancial con los hechos investigados. Nadie podría intentar relacionar que eventualmente el muchacho se haya estado manifestando y cometiendo algún desorden con intentar matar o quitarle la vida por parte de agentes del Estado”.

Lee también: Gobierno por informe de AI: “No ha existido de Carabineros un uso de la fuerza con el fin de castigar a manifestantes”

Además, indicó que “hemos conocido esto por la prensa, a mi me han sorprendido a través de un diario de circulación nacional, ni nosotros como defensa ni la familia tiene conocimiento alguno“.

Junto a esto, expresó que le “llama la atención” que Carabineros haya puesto a disposición cámaras “porque esas cámaras nunca aparecen, siempre están ocultas. Pareciera algo uniforme cuando existen abusos policiales y delitos de lesa humanidad que desaparezcan estas cámaras, pero al parecer existen y sindicarían al menor como autor de algún desorden”.

Al respecto de la causa original contra el uniformado acusado por homicidio frustrado, Monsalve expresó que “confío plenamente en la investigación de la fiscal Ximena Chong, hemos solicitado copia de la carpeta”.

Además, dijo que si bien “existen ciertos indicios serios de casi una especie de protocolo para encubrir cuando estas actividades criminales de agentes de seguridad se provocan, pero la seriedad implica que es un tema tan complejo que debemos tener mas antecedentes para poder ampliar la querella y ver esa arista si parece pertinente o no”.

Lee también: Juzgado de Garantía autoriza acceso de fiscal Chong a cámaras personales de carabinero imputado por caso en río Mapocho

Finalmente, sobre las amenazas recibidas por la fiscal Chong, las que el abogado calificó como “gravísimas”, reflexionó que “el tratar de disociar totalmente lo jurídico de lo político es complejo en causas como esta. Lo señalo porque el ministro del Interior, el señor Pérez, desde el primer día ha montado una defensa irrestricta de quien lanzó por más de siete metros a un menor, pero al menor no le ha prestado ayuda alguna. Y eso es política”.

“Es política también que la institución (Carabineros) no aplique ciertas sanciones o el presidente (Sebastián Piñera) no pida ciertas renuncias a funcionarios que necesariamente tienen un mando respecto de los subordinado en una institución como Carabineros. Eso es política y dice relación con esta causa también como con muchas del flagelo de la revuelta popular, por tanto no se puede disociar”, concluyó.