En una nueva edición de Tolerancia Cero, la invitada fue Izkia Siches, jefa de campaña del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En la instancia, la ex presidenta del Colegio Médico abordó la llegada de la ex presidenta Michelle Bachelet al país, hasta la declaración publica de la denunciante de acoso a Gabriel Boric.

Asimismo, manifestó su comprimo en torno a que desde el sector buscan que el eventual gobierno de Gabriel Boric tenga un enfoque especial en provincias, incluso aseguró que “el gobierno de nuestro candidato será profundamente regionalista” impulsando la eliminación de la figura del delgado presidencial.

Lee también: Daniel Matamala: “Es la primera vez en Chile que tenemos una campaña dominada por las redes sociales y las fake news”

Los 5 momentos de Izkia Siches en Tolerancia Cero:

1.- “No vamos a permitir que el caos se apodere de nuestro Chile”

“Creemos que hay que seguir la senda del tremendo liderazgo que ha seguido Elisa Loncon en torno a poder encontrar soluciones, per también nos ponemos en los zapatos de vecinos y vecinas que se han enfrentado a esta violencia, yo no quiero vivir como madre y mujer esa violencia en nuestro país y obviamente vamos a votar todas las instancias, pero sobre todo no vamos a permitir que el caso se apodere de nuestro Chile“.

#ToleranciaCero | Izkia Siches: "No vamos a permitir que el caos se apodere de nuestro Chile, nos vamos a hacer cargo de la agenda de seguridad, de migraciones, de narcotráfico con mucha claridad". 📺 EN VIVO: https://t.co/pq7it7S7X4 pic.twitter.com/KnczFbGYDL — CNN Chile (@CNNChile) December 13, 2021

2.- “El gobierno de nuestro candidato será profundamente regionalista”

“He recorrido el país y he podido ver los distintos dolores que aquejan, sobre todo, a regiones que se han sentido postergadas por tanto tiempo y por eso creo que es importante partir esta conversación señalando que el gobierno de nuestro candidato, Gabriel Boric, va a ser profundamente regionalista. Hay debates y desafíos que son muy grandes en las distintas regiones, es por eso que, eliminando las figura de delegado presidencial, creemos que es importantísimo que los propios gobernadores puedan fijar algunas prioridades”.

#ToleranciaCero | Izkia Siches: "El gobierno de nuestro candidato Gabriel Boric será profundamente regionalista". 📺 EN VIVO: https://t.co/pq7it7RA7w pic.twitter.com/QJaMzY1C0R — CNN Chile (@CNNChile) December 13, 2021

3.- “Nosotros no estamos disponibles para ese tipo de conversaciones”

“Los antecedentes que nosotros tenemos es de militantes del Partido de la Gente que tuvieron conversaciones con nuestro encargado y coordinador político en donde hubieron conversaciones en ese tenor (en relación a ofrecimientos de cargos de José Antonio Kast al círculo de Franco Parisi). Evidentemente hay horas en las que participo en esas conversaciones en conjunto con nuestro candidato presidencial y Giorgio Jackson, encargado político, hemos dicho que nosotros no estamos disponibles para ese tipo de conversaciones, lo cual yo agradezco porque es un espacio en el cual he encontrado una coherencia ética de lo que ha sido mi desarrollo previo a llegar a esta lid que son otros espacios de construcción política. Nosotros no íbamos a negociar con ningún sector ninguna de ese tipo de cosas para tener votos más o votos menos”.

#ToleranciaCero | Izkia Siches sobre posible negociación entre el PDG de Franco Parisi y José Antonio Kast por cargos en ministerios y embajadas: "Nosotros no estamos disponibles para ese tipo de conversaciones". 📺 EN VIVO: https://t.co/pq7it7RA7w pic.twitter.com/KGbk9YCvZ4 — CNN Chile (@CNNChile) December 13, 2021

Lee también: Ricardo Lagos en Influyentes: “Un triunfo de Kast sería el de quienes no están 100% con la democracia”

4.- “Es evidente que (Bachelet) vino a Chile a votar y respaldar a nuestro candidato”

“Primero, darle la bienvenida a la ex presidenta (Michelle Bachelet), personalmente es una figura que valoro mucho, entiendo que ella tiene algunas limitaciones por su alto cargo internacional, pero es evidente, para todos los que conocen su trayectoria, que ha venido a Chile a votar y, obviamente, a respaldar a nuestro candidato, Gabriel Boric, creo que no son necesarias las explicaciones más profundas en esa línea, si ella se siente con la libertad, ningún problema, bienvenida a poder colaborar con esta candidatura, que esperamos sea lo más amplia posible en nuestro país”.

#ToleranciaCero | Izkia Siches por llegada de Michelle Bachelet a Chile: "Es evidente que para todos quienes conocen su trayectoria que ha venido a Chile a votar y obviamente a respaldar a nuestro candidato Gabriel Boric". 📺 EN VIVO: https://t.co/pq7it7RA7w pic.twitter.com/UYyIyoMtsP — CNN Chile (@CNNChile) December 13, 2021

5.- Por declaración pública de la denunciante de Boric: “Es un tema que como comando se tomó con mucho cuidado para proteger a la involucrada”

“Por lo menos la información que yo he tenido desde que asumí la jefatura de campaña es que es un tema que como comando se tomó con mucha acuciosidad y con mucho cuidado de sobre todo proteger a la involucrada y no re exponerla ni tampoco revictimizarla. Sabemos que el candidato del frente (Kast), del gobierno, de Sebastián Piñera, ha intentado utilizar este doloroso proceso intentando también asediar y, de hecho, hace muy pocas horas internaron suplantar su identidad. Son algunas de estas acciones las que han hecho que la involucrada quiera hacer una expresión pública y solicitarle al candidato del gobierno no utilizarla políticamente, siendo que ella es partidaria de Gabriel Boric“.