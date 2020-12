5 momentos que dejó la entrevista a Enrique Paris en Tolerancia Cero

La ministro de Salud, Enrique Paris, se sometió este domingo a las preguntas del panel de Tolerancia Cero, espacio donde abordó los temas relacionados a su cartera.

El secretario de Estado se refirió también a los últimos anuncios respecto al Plan Paso a Paso, medidas de fin de año, el polémico paseo del presidente Sebastián Piñera por la playa en Cachagua y cómo se pretende enfrentar una eventual “segunda ola” de contagios.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Enrique Paris en el quinceavo capítulo de la nueva temporada del programa de debate político de CNN Chile.

1. Por “autodenuncia” de Piñera por pasear sin mascarilla por la playa

“Lo vamos a estudiar. Yo preferiría preguntarle al presidente, pero es probable que sea una buena medida. Como autoridad sanitaria, lo importante es dar señales que toda la población está bajo las mismas reglas del juego“.

#ToleranciaCero | Ministro Paris: "Lo importante es dar señales que toda la población está bajo las mismas reglas del juego". EN VIVO ➡️ https://t.co/U8rNYjaCKY pic.twitter.com/kLsABixiaz — CNN Chile (@CNNChile) December 7, 2020

2. Por caso de Sernatur y el viaje de adultos mayores de Renca

“Yo había advertido que la Región de Coquimbo estaba pasando por una etapa de crecimiento muy alto, un aumento viral de más del 35% (…) Creo que los viajes tienen que ser dentro de la región“.

#ToleranciaCero | Ministro Paris por caso Sernatur y el viaje de los adultos mayores de Renca: "Creo que los viajes tienen que ser dentro de la región". EN VIVO ➡️ https://t.co/U8rNYjaCKY pic.twitter.com/vyxvN1VoI5 — CNN Chile (@CNNChile) December 7, 2020

3. Por entrega de correos del Minsal

“Voy y me devuelvo a veces a pie a La Moneda y, afortunadamente, lo único que me gritaban antes era ‘devuelve los correos’, pero ahora no mi gritan nada, porque ya los devolví“.

#ToleranciaCero | Ministro Paris: "Voy a pie a La Moneda y lo único que me gritaban antes era 'devuelve los correos', pero ahora no me gritan nada, porque ya los devolví". EN VIVO ➡️ https://t.co/U8rNYjaCKY pic.twitter.com/0gloZ6xmDf — CNN Chile (@CNNChile) December 7, 2020

Lee también: COVID-19: Ministro Paris confirmó que vacunas de Pfizer y Sinovac llegarían en enero de 2021

4. Por vacunas contra el COVID-19

“No puedo dar una fecha exacta, pero sí en enero vamos a tener vacunas (…) Pfizer y Sinovac sería las primeras marcas que llegarían a Chile. Con Pfizer negociamos 10.100.000 dosis“.

#ToleranciaCero | Ministro Paris confirma que las primaras vacunas que llegarán a Chile son Pfizer y Sinovac. EN VIVO ➡️ https://t.co/U8rNYjaCKY pic.twitter.com/PXAsER2A8f — CNN Chile (@CNNChile) December 7, 2020

5. Por retorno a clases presenciales

“La vuelta (a clases) es voluntaria, nadie está obligado a mandar a sus niños o enviar a los profesores a un colegio (…) Afortunadamente, hasta el momento no hemos tenido ningún brote“.