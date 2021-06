5 momentos que dejó la entrevista a Claudio Orrego en Tolerancia Cero 2021

Claudio Orrego (DC) se quedó con la gobernación regional Metropolitana tras obtener un 52,71% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, dejando atrás las pretensiones de Karina Oliva (Comunes), quien acumuló un 47,29% de las preferencias.

En conversación con el panel de Tolerancia Cero, el gobernador electo analizó lo que significó esta votación a nivel país, donde Unidad Constituyente triunfó en 10 de las 16 gobernaciones regionales.

A continuación, repasamos los 5 momentos de Orrego en un nuevo capítulo del programa de debate político de CNN Chile.

1. “Nunca he votado derecha ni comunista”

“He sido opositor a este gobierno. Nunca he votado derecha en mi vida. Y nunca he votado comunista en mi vida. Lo que dice Daniel Jadue estos días me preocupa. El estatuto que le pide a la DC es lo de menos, pero el problema es el estatuto que le pide al Ejército y a las Fuerzas Armadas, cuando todos hemos planteado como principio democrático básico que no puede haber deliberación en las Fuerzas Armadas”.

"Soy opositor de este gobierno y la gente lo sabe. Nunca he votado por la derecha y nunca he votado por el PC".

2. “Es muy probable que mi candidata sea Provoste”

“Es muy probable (que mi candidata presidencial sea Yasna Provoste), pero no se ha definido aún. Nos ha faltado convicción en la centro izquierda. Hay gente que sistemáticamente ha buscado a la izquierda más ultra y ha sido sistemáticamente vetada. Tenemos estrategias distintas, visiones distintas y todos estamos de acuerdo con que hay que hacer cambios La pregunta es qué tipo de cambios y cómo vamos a hacerlos. En ese contexto, obvio que tenemos que tener convicción y decir que tenemos una mejor alternativa. De lo contrario, nadie va a votar por nosotros”.

Claudio Orrego dice que "es muy probable" que Yasna Provoste sea su candidata presidencial, "pero no se ha definido aún".

3. Su postura sobre el pacto PC-FA

“Yo planteé una primaria de unidad en toda la oposición para el cargo de gobernador y fueron otros los que se levantaron de la mesa y se fueron. Hace rato para mí es evidente (que el PC-FA) no quieren estar con nosotros. Cuando tú discrepas con alguien como Daniel Jadue o o alguna gente del Frente Amplio, te dicen inmediatamente que tú eres neoliberal. O sea, aquí no hay espacio para el pensamiento distinto, porque inmediatamente surge la caricatura y hay descalificaciones. Si me preguntas a mí, y se lo he dicho a mis compañeros del PS y el PPD, fue un error lo que hicieron (fallido pacto de primarias PC-FA-PS-PPD), y cuando ellos lo miran en retrospectiva, dicen que también”.

Claudio Orrego: "Cuando discrepas con Daniel Jadue o alguien del Frente Amplio te dicen inmediatamente que eres neoliberal".

4. Por indulto a presos del 18-O

“Respecto de delitos graves, que son atentados a la vida de personas y atentados a bienes públicos que son fundamentales, no soy partidario de un indulto. Distinto es el planteamiento que algunos han hecho sobre adelantar los juicios para que la gente no viva con prisión preventiva. Eso cualquier ciudadano que cree en la democracia en un Estado de derecho puede apoyarlo. Yo he dicho que entremos al caso a caso. Pero si tú me dices un indulto para alguien que quemó el Metro, creo que sería una pésima señal, porque estaríamos diciendo que la legítima protesta social puede traer consigo la destrucción de cosas tan importantes que afecta la vida de las personas. ¿Le han preguntado a los chilenos? Consultemos, porque yo tengo la impresión de que la gente no quiere que le destruyan la ciudad que tanto ha costado construir”.

Claudio Orrego por propuesta de indulto para presos en el 18-O: "¿Le han preguntado a los chilenos? Consultemos. Tengo la impresión de que la gente no quiere que le destruyan la ciudad".

5. Descarta alianza electoral con el oficialismo

“No porque uno sea demócrata deja de tener una agenda de cambio social. Al final del día, nuestra agenda es de cambio social y yo creo que en eso todavía la derecha chilena no ha dado ese paso. Está como defendiendo el modelo, con el Rechazo, con cualquier reforma a la Constitución. Siento que no (hay posibilidad de alianza electoral) y nuestra apuesta sigues siendo una centroizquierda”.