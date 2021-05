Tras lo que calcificó como un “desastre electoral”, refiriéndoselo a los resultados que obtuvo la Democracia Cristian en las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes, Gabriel Silber, diputado por el distrito 8, recomendó a la falange suspender la junta nacional de este lunes.

El parlamentario entregó su postura después del desempeño mostrado en las elecciones del pasado fin de semana sumado a la irrupción de Yasna Provoste, senadora y presidenta de la Cámara Alta, que aumentó 21 puntos para llegar a ser la figura política mejor evaluada según Cadem, con 57%.

Lee también: Fechas y plazos: Cuándo comienza a instalarse la Convención Constitucional

“Tenemos que reevaluar la junta nacional y darnos más tiempo para el debate porque tenemos una crisis política mayor. Incluso más allá del tema presidencial, más allá de Ximena Rincón o Yasna Provoste, como algunos han querido instalar, porque como digo acá el desastre electoral amerita de otra manera”, dijo a Radio Biobío.

Lee también: Presidente Piñera y resultados de las elecciones: “Estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y liderazgos”

“Sino, se arriesga el fin o la extinción de la DC, si es que no le damos el peso a lo que ocurrió el día de hoy”, sentenció preocupado por los números que desilusionaron a un equipo demócrata cristiano que no estaba preparado para un golpe electoral. Salvo la figura de Claudio Orrego, quien logró avanzar a segunda vuelta por la Gobernación de la RM, el resto no logró convencer a los partidarios.

El eventual cambio en la abanderada presidencial ha sido resistido por varios personeros del partido, incluyendo a la misma Provoste, quien ha afirmado que su trabajo está en donde la designaron sus compañeros de labor en el Senado y no como opción a la presidencia.

RESULTADO DE GOBERNADORES AQUÍ: