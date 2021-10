En entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, el candidato presidencial Sebastián Sichel se refirió a la libertad de acción que entregó a los partidos políticos frente a los apoyos al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Al respecto, Sichel criticó a quienes hoy lo comparan con Kast diciendo que “son lo mismo”, pidiéndole incluso su compromiso en una posible segunda vuelta.

“Yo no soy lo mismo, no comparto la mirada que tiene José Antonio Kast de dudar del cambio climático, que hay que salirse de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o su visión sobre el gobierno de Pinochet. Él lo dijo alguna vez, él sentía que el gobierno de Pinochet era mejor que el gobierno de Piñera”, señaló.

Además, afirmó que no comparte algunos de los proyectos actuales del republicano, como cerrar el Ministerio de la Mujer o la construcción de la zanja al norte de Chile para evitar la entrada de migrantes.

“Hay una conversación más de fondo”, indicó.

Frente a la libertad de acción a los militantes de los partidos de Chile Podemos +, el candidato enfatizó en que él no obliga a nadie a respetar la democracia.

“Me parece bien absurda la discusión en una coalición, que quiere crecer hacia el centro, que de repente diga ‘no queríamos eso, queríamos volver a la antigua derecha y queríamos estar al otro lado'”, añadió.

Ante eso, manifestó que “entonces es mejor que estén de una vez los que quieran estar para que el resto, incluyendo la gente de la UDI -positivamente- que quiere un proyecto mayoritario y diverso, estemos juntos construyendo un proyecto de país“.

“Un proyecto de país que trate de instalar una nueva centroderecha que no se quede pegada en lo que le ha hecho tan mal a la historia -yo creo-, vinculada al pasado, a Pinochet, a Krassnoff, a cosas que no tienen nada que ver conmigo y si tuvieran algo que ver yo no estaría en esta coalición. Esa es la verdad”, sentenció.