El Consejo General de la colectividad decidió llamar a votar por el candidato de Apruebo Dignidad. En marzo pasado, Pamela Jiles criticó a su ex compañero de colectividad mientras juntaba las firmas para inscribir su candidatura. "Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere", dijo en esa oportunidad.