El ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, instó a los votantes del norte de Chile y del Biobío a no revelar su opción de voto de cara al balotaje del próximo domingo 19 de diciembre.

“El próximo presidente lo elige la gente del norte y del Biobío y, por su puesto, el PDG, no hay más, el resto ya está repartido. Por lo tanto, si eres del norte o del Biobío, por favor no digas por quién vas a votar”, sostuvo.

En un video, el economista detalló que esta acción es para mantener “en ascuas” a los candidatos presidenciales. “Los vas a tener en ascuas y tendrán que comprometerse con un programa especial para el norte y el Biobío”.

Parisi recalcó que “este es el momento que tanto deseamos, de que por fin las regiones, en este caso el norte de Chile y Biobío, fueran los principales elementos de discusión política y no siempre Santiago”.

El ex candidato insistió en que sus seguidores no deben contarle a nadie su decisión para que “se desvivan tratando de hacer un programa orientado al norte y al Biobío“. “De no ser así, de nuevo la aplanadora de la izquierda y la derecha va a pasar sobre ti”.

En la primera vuelta, el abanderado del PDG se posicionó en tercer lugar con un 12,83% de los votos, superando a los representantes de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.