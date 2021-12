Este jueves, la Multigremial Nacional de Emprendedores publicó un video en redes sociales en el que denuncian haberse comunicado por dos meses con Gabriel Boric y Giorgio Jackson, “pidiendo reuniones para hacerles ver lo perjudicial y dañino de su programa para las micros, pequeñas y medianas empresas”.

En el registro, el economista y presidente de la agrupación, Juan Pablo Swett, afirma que “a días de las elecciones, podemos decir que hicimos todo lo posible por intentar corregir temas muy complejos para nuestros emprendedores, pero fue imposible”.

“Hoy podemos concluir que el programa de Gabriel Boric es perjudicial, negativo y pondrá en riesgo de quiebra a miles de emprendedores y pymes en caso de ser presidente”, añade.

Lee también: Jackson a Kast: “Me gustaría verlo yendo a Punta Peuco a preguntar dónde están los cuerpos de tantos desaparecidos”

En ese sentido, detalla que “la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento de las cotizaciones de un 8% adicional y la obligación de pagar un sueldo mínimo de $500 mil” son temas que el equipo del candidato de Apruebo Dignidad “no consideró”.

“Sobre todo, ayudar a las pymes a pagar un sueldo mínimo tiene un costo de US$ 2 mil millones al año para el Estado”, agrega.

Finalmente, Swett manifiesta que “los emprendedores de Chile no pueden aceptar un programa de gobierno que hará quebrar a miles de micros, pequeñas y medianas empresas del país”.

“Las MiPymes de Chile no debiéramos votar por un presidente que desconoce nuestra realidad, no nos escucha y no tuvo la flexibilidad para corregir un programa que, tal como está, es una lápida para el emprendimiento”.