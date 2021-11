El municipio de Santiago interpuso una querella por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público contra tres funcionarios de la administración del ex alcalde Felipe Alessandri, entre quienes se encuentra el diputado electo por el Partido Republicano (PLR) Agustín Romero.

“La querella fue presentada en el mes de septiembre por parte del municipio contra tres ex funcionarios de confianza del ex alcalde Alessandri: el ex administrador municipal Juan Francisco García, el ex jefe de gabinete José Labbé y el ex director jurídico Agustín Romero, quien fue electo como diputado”, reveló este jueves al alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Romero, quien asumirá como autoridad en marzo de 2022, es acusado de haber recibido de forma injustificada $66.071.415 por pago de horas extras, entre junio de 2018 y julio de 2021, cuando era director de la Asesoría Jurídica del municipio.

La querella indica que “las anotaciones manuscritas de asistencia, que efectuaron de su puño y letra cada uno de los citados ex funcionarios, tienen una sincronía y regularidad poco real o, en su caso, defectos notorios. Por ejemplo, difícilmente se puede sostener que estos tres funcionarios hayan asistido todos estos años los días sábados desde las 7:30 u 8:00 horas y hasta las 20:30 o incluso las 21:30 horas, sacrificando permanentemente su vida familiar”, consignó El Mostrador.

“Sorprende que el ex Director Jurídico, Agustín Romero, registre el 19 de octubre de 2019, justo el día después del estallido social, una asistencia desde las 7:30 a las 20:30 horas”, añade.

El documento acusatorio también menciona que “en el caso del señor Romero Leiva, algunos meses solo tiene anotado su firma, sin indicar la hora de ingreso y salida o, al revés, tiene anotaciones de ingreso y salida sin su firma, lo que da cuenta de la probable fabricación de estos registros”.

Entre los tres funcionarios suman un total de $147.286.101. La acción está siendo investigada por la Fiscalía Centro Norte.

¿Qué dijo Kast?

Tras ser consultado este jueves, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, dijo conocer “la labor que realizó Agustín Romero en la Municipalidad de Santiago, conozco la labor que desempeñó el alcalde Felipe Alessandri, que fue muy destacada”.

“Lamento que aquí se mezclen temas administrativos con temas políticos”, agregó.

Kast precisó que, pese a que Romero fue electo, esto “no quiere decir que no tenga que responder sobre las situaciones que se plantean ante la justicia. Espero que todo se aclare y que podamos demostrar que esto más que una situación administrativa, es un tema político. Siempre hemos sido respetuosos con la justicia“.

También dijo esperar “que la denuncia que hizo la actual alcaldesa, con la cual efectivamente tengo grandes diferencias, se aclare y que no se use como una herramienta política. Ya se usó durante la campaña, porque querían evitar que saliera electo”.