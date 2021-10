El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió al paso de los cuestionamientos respecto sus equivocaciones en cifras económicas tanto en el debate sobre el agua de La Red, como respecto a sus dichos sobre el impuesto a los “Súper Ricos”, en el programa Mentiras Verdaderas de la misma casa televisiva.

Tras estas imprecisiones, los candidatos del oficialismo, Sebastián Sichel y José Antonio Kast lo criticaron duramente lo que generó que un contundente emplazamiento por parte del parlamentario y militante de Convergencia Social.

“Cuando se quiere cambiar el país no es solo repetir cifras mal aprendidas de memoria Gabriel Boric. Es conocer el país que se quiere cambiar. Por eso los números no cuadran en el programa de una revolución boutique que no entiende el daño de la violencia o lo que gana una pyme”, expresó el candidato de Chile Podemos + ante el error.

Mientras que Kast, por su parte replicó: “¿Alguna PYME Millonaria (según Boric) que facture más de 1000 UF por ahí? Compartan sus historias de emprendimiento y las dificultades para poder progresar. Nosotros queremos ayudarles, no dejarlos en la bancarrota”.

Lee también: Camila Vallejo lidera programa de género de Boric: “El PC está trabajando para ser un partido feminista”

Cuando se quiere cambiar el país no es solo repetir cifras mal aprendidas de memoria @gabrielboric. Es conocer el país que se quiere cambiar. Por eso los números no cuadran en el programa de una revolución boutique que no entiende el daño de la violencia o lo que gana una pyme. — SichelPresidente (@sebastiansichel) October 21, 2021

¿Alguna PYME Millonaria (según Boric)que facture más de 1000 UF por ahí? Compartan sus historias de emprendimiento y las dificultades para poder progresar. Nosotros queremos ayudarles, no dejarlos en la bancarrota. — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) October 21, 2021

Lee también: Artés compara a Boric con ex presidente González Videla: “Nadie sabe para dónde va”

“Nosotros hablamos permanentemente de un montón de cifras, desde el déficit de vivienda en Chile, los déficit que tenemos en materia de descentralización, los ingresos del país y, efectivamente, me puedo equivocar en algunas y no voy a insistir como caballo de carrera para decir no, yo no me equivoco no cometo ningún error”, respondió el diputado por Magallanes.

Asimismo, sostuvo que “tenemos hoy día un Presidente que se sabe muy bien todas las cifras, pero se olvida de las personas. Y para nosotros lo importante es que cuando yo cometa algún error respecto a las cifras vamos a tener un equipo que nos respalde, pero que sepan que las políticas públicas que estamos planteando al país son serias, responsables, respaldadas y en ese sentido no tengo ninguna duda de la preparación tanto mía como de los equipos para seguir adelante en esta campaña y en un futuro Gobierno para transformar Chile”.

“La gente está chata de las promesas vacías, la gente está cansada de los políticos que roban, yo podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias, no tengo inversiones en el extranjero ni ando mintiendo respecto a quién financia nuestras campañas”, zanjó.